Relatórios da imprensa revelaram os detalhes da crise entre o profissional brasileiro Wenderson Galeno, ponta do Al-Ahli saudita, e seu técnico holandês Marino Pušić, na noite da derrota para o Sundowns (1-2), no último sábado, pela Copa Intercontinental.

A partida contou com a participação de Galeno nos minutos finais, na posição de lateral-esquerdo, o que despertou sua fúria, especialmente por atuar na função de ala.

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De acordo com o que foi mencionado pelo programa "Doreena Gheir", a crise remonta ao período anterior à partida, quando Pušić realizou uma reunião com o jogador para saber o quão pronto ele estava física e tecnicamente para participar após se recuperar de sua lesão.

A fonte esclareceu que "o jogador comunicou ao seu treinador o desejo de participar, especialmente após se recuperar da lesão, mas este último pediu para que ele não tivesse pressa a fim de evitar uma recaída repentina".

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Ele apontou que "a ausência de Galeno na escalação titular provocou uma grande fúria do jogador, e o que fez a crise estourar foi sua entrada nos minutos finais como lateral-esquerdo".

O Al-Ahli vive um período difícil tanto no âmbito técnico quanto administrativo, já que relatórios indicaram que o técnico holandês pode deixar o comando do clube após um curto período.