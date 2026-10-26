O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, coloca o pé à beira do abismo asiático na tarde desta segunda-feira, ao disputar um teste que não admite meios-termos diante do seu anfitrião, o uzbeque Neftchi Fergana, em um confronto que pode definir precocemente o seu destino na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Fontes exclusivas revelaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" os bastidores quentes dentro do elenco do Al-Ittihad a poucas horas do confronto, com o técnico alemão Jens Wissing decidindo adiar o anúncio da escalação titular até a última reunião técnica antes da partida, em uma tentativa de atrapalhar os cálculos do adversário e manter as cartas na manga.

Em uma decisão que surpreendeu a todos, o treinador alemão optou por excluir completamente o atacante internacional Saleh Al-Shehri e o meio-campista Rakan Al-Kaabi da lista da partida, em um passo que indica a sua insatisfação com o nível técnico e a sua intenção de provocar um choque técnico dentro do time.

O Al-Ittihad visita o Neftchi Fergana no estádio Fergana, às 16h45 no horário de Meca, pela terceira rodada do torneio continental.

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O time de Jedá entra na partida sob enorme pressão, ocupando a 11ª posição com apenas um ponto, conquistado em um empate decepcionante diante do Al-Shamal, do Catar, por 1 a 1, antes de cair diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 2 a 1.

Por outro lado, o time uzbeque entra no confronto com uma moral relativamente melhor, ocupando a sétima posição com 3 pontos, após ter iniciado a sua campanha com uma valiosa vitória sobre o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, por 1 a 0, antes de perder para o Al-Nassr pelo placar de 3 a 1.



