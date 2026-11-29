Compartilhar Siga GOAL no Google

Em um gesto que chamou a atenção no meio esportivo, o francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, anunciou oficialmente sua conversão ao islamismo em Riad, capital da Arábia Saudita, após um período de aproximação com a religião islâmica no qual os companheiros Sadio Mané e Mohamed Simakan tiveram papel decisivo.

Publicidade

Coman declarou sua conversão ao islamismo na tarde de domingo, na Mesquita Rei Khalid, no bairro de Umm Al-Hamam, em Riad. Agora, vêm à tona novos detalhes sobre as circunstâncias que antecederam esse passo, já que a relação com os companheiros de Al-Nassr teve papel importante em sua trajetória ao longo do último período.

Mané e Simakan: um papel que vai além do futebol

Segundo fontes do jornal " Al-Riyadiyah ", o senegalês Sadio Mané e o zagueiro francês Mohamed Simakan estiveram entre as pessoas que mais contribuíram para apresentar o islamismo a Coman desde a temporada passada, aproximando-se dele e conversando com ele sobre a religião e seus ensinamentos.

A decisão não foi fruto de um momento passageiro. O interesse do ponta francês pelo islamismo se estendeu ao longo de um período em que ele se aproximou ainda mais dos companheiros, longe do ambiente das competições e dos treinos.

Orações no CT do Al-Nassr antes da conversão

Entre os detalhes que chamam a atenção está o fato de Coman ter participado, em mais de uma ocasião, de orações coletivas com alguns companheiros no centro de treinamento "Dar Al-Nassr", no início da atual temporada, um sinal de que sua relação com o islamismo começou antes do anúncio oficial da conversão na mesquita.

Publicidade Publicidade

A conversão do jogador revelou um lado humano da relação entre os atletas do Al-Nassr, já que a influência de Mané e Simakan chegou à vida pessoal do companheiro, e não apenas à convivência com ele dentro de campo.

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 12:30 ALQ

Uma nova fase na vida do astro do Al-Nassr

Coman chegou ao Al-Nassr no meio de 2025, vindo do Bayern de Munique, para começar uma nova experiência no futebol saudita, depois de uma carreira profissional por vários grandes clubes europeus.

O jogador completou 30 anos no último verão europeu e tem contrato com o clube da capital até o fim de junho de 2028. Sua passagem pela Arábia Saudita marca, assim, uma etapa importante no plano pessoal, enquanto ele segue defendendo a equipe.