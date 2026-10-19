Longe do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola parece um "peixe" fora da água. O nível que o atacante francês apresenta no Liverpool é muito menos eficaz e perigoso do que aquele que ele exibia com o clube francês.

Barcola chegou ao Liverpool, vindo do Paris Saint-Germain, na última janela de transferências de verão, por 125 milhões de euros, mas até agora não conseguiu se adaptar aos Reds.

Barcola, conhecido por sua velocidade, habilidade no trato com a bola, movimentação constante e versatilidade de funções, deveria provocar uma revolução no ataque do Liverpool, mas isso ainda não aconteceu.

Barcola encontrou um alívio recentemente, ao marcar três gols na Liga dos Campeões diante do LASK, anotando seus primeiros gols com a camisa do Liverpool. Mas não conseguiu transferir esse brilho para a Premier League, onde enfrenta dificuldades evidentes.

O jornal Sport publicou declarações de Bradley Barcola durante o programa Téléfoot, no qual ele disse: "Ainda estou tentando me adaptar, porque as coisas são completamente diferentes do que eram em Paris".

E prosseguiu: "Acho que o Campeonato Inglês depende menos dos aspectos táticos. Eu também tinha um treinador com capacidades táticas muito grandes. Agora, as coisas são completamente diferentes".

Com essas palavras, Barcola lançou alguma luz sobre os motivos que estão por trás das dificuldades que enfrenta.

E acrescentou, falando sobre os sucessos que conquistou na capital francesa: "Quando eu estava em Paris, não percebia necessariamente o que estávamos conquistando, porque vencíamos sempre. Mas quando você se transfere para outro clube, percebe que o que conquistamos foi realmente excepcional".

Barcola reconheceu, de uma forma ou de outra, que a experiência que viveu em Paris talvez o tenha feito ver a realidade de maneira um pouco diferente, aos 24 anos de idade.

Apesar de seus números pessoais, após a partida na Áustria, indicarem 3 gols marcados e uma assistência em 8 jogos, seu saldo na Premier League, representado por uma assistência em 5 partidas, não atende de forma alguma às expectativas da torcida do Liverpool, que esperava muito mais dele.