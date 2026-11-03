O francês Bradley Barcola, ponta do Liverpool, falou sobre os bastidores de sua saída do Paris Saint-Germain e os motivos de sua escolha pela transferência para o castelo de Anfield. Ele também revelou sua posição diante das pressões ligadas ao valor de sua transferência e à sucessão do astro egípcio Mohamed Salah, afirmando que ainda não atingiu seu melhor nível com o time inglês.

Barcola havia se juntado ao Liverpool durante a última janela de transferências de verão, vindo do Paris Saint-Germain, em uma negociação enorme avaliada em 145 milhões de euros considerando as bonificações.

Em entrevista à rede "Sky Sports", o ponta francês admitiu que ainda não atingiu o nível a que almeja, apesar da melhora que começou a aparecer em seu desempenho nas últimas partidas, e disse: "Não acho que cheguei ao meu melhor nível ainda. Vocês não viram a minha melhor versão. Além disso, estamos trabalhando com meus companheiros de equipe para que possam aproveitar melhor os meus pontos fortes".

E acrescentou: "Acho que, assim que desenvolvermos de verdade o entrosamento entre nós, as coisas vão melhorar muito. Sinto que há uma evolução contínua, pois os jogadores começaram a entender melhor o meu estilo de jogo, e acho que as coisas estão indo muito bem".

Barcola abordou o valor altíssimo de sua transferência e as pressões a que pode estar sujeito por causa da saída de Mohamed Salah, que deixou o Liverpool no último verão, esclarecendo que não sente que deve compensar o astro egípcio, e disse: "Em primeiro lugar, não fui eu quem determinou o valor da minha transferência, e por isso essa questão não representa um problema para mim".

E acrescentou, sobre a comparação com Salah: "Mohamed Salah é uma lenda aqui, uma lenda imensa, inclusive. Ele fez coisas grandiosas por este clube, e tenho um respeito enorme por ele, mas não sinto nenhuma pressão por causa disso".

E prosseguiu: "Eu não sou o Mohamed Salah, e vou tentar fazer tudo o que puder para ajudar o clube e deixar a minha própria marca na história dele. Não sinto nenhuma pressão relacionada a isso".

O ponta francês também revelou os motivos que o levaram a deixar o Paris Saint-Germain, apesar dos grandes sucessos que conquistou com o time francês, esclarecendo que era o momento certo para viver uma nova experiência, e disse: "Para mim, era o momento certo de deixar o Paris Saint-Germain. Passei anos maravilhosos lá e conquistei uma quantidade enorme de títulos, mas chegou a hora de ir embora".

E esclareceu: "Foi muito difícil, porque o clima lá era quase como o de uma família. Construímos algo muito especial juntos, e foi difícil me despedir dos meus companheiros de equipe, mas, no fim das contas, essa é a natureza do futebol".

E completou: "Quando um clube do tamanho do Liverpool entra em contato com você, isso é algo maravilhoso. Eu não tinha nenhuma dúvida, e sabia que precisava vir para cá. Estou feliz por estar com o time, e espero que as coisas corram bem para o Paris Saint-Germain".

Ao encerrar sua fala, Barcola abordou a recente derrota do Liverpool para o Arsenal por 1 a 0, afirmando que o resultado não exige a mudança dos objetivos do time ao longo da temporada, mas ressaltou a necessidade de melhorar o desempenho coletivo e controlar o andamento do jogo.

E disse: "Não acho que os nossos objetivos ao longo da temporada tenham mudado. Vejo que deveríamos ter apresentado um desempenho melhor em uma partida como essa, pois tivemos chances de marcar, e até mesmo de vencer o jogo".

E acrescentou: "Precisamos trabalhar para controlar mais a partida e apresentar um futebol melhor, pois muitas vezes, quando enfrentamos jogos desse nível, recorremos às bolas longas. Mas acho que devemos tentar manter mais a bola no chão, porque temos jogadores com a qualidade necessária para executar isso".

E concluiu: "Estávamos com uma enorme decepção depois da partida, mas sabemos o que precisamos melhorar, e não vamos desistir. Sabemos que as outras equipes também vão perder pontos, e por isso precisamos manter a constância do nosso nível até o fim da temporada".