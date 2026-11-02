Barcelona x Aston Villa: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Poder de fogo catalão enfrenta os especialistas em competições europeias de Unai Emery

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O Barcelona recebe o Aston Villa no Spotify Camp Nou pela Champions League. Os dois clubes chegam em momentos distintos para o que promete ser uma noite europeia empolgante na Catalunha.

A equipe de Hansi Flick atravessa uma fase difícil antes deste confronto. O Barcelona perdeu dois dos últimos três jogos, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em La Liga e o revés por 4 a 2 em casa diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu desempenho nas competições nacionais e europeias caiu em uma fase decisiva da temporada.

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O Villa chega em situação bem melhor. A equipe de Unai Emery venceu o Manchester City por 2 a 1 em seu jogo mais recente pela Premier League e tem dominado na Europa, com uma vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce e outra por 3 a 1 diante do Viking na Champions League. Seu único tropeço recente foi a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na Copa da Liga Inglesa, na terça-feira.

Na classificação da Champions League, o Barcelona ocupa o oitavo lugar, enquanto o Villa está em segundo, o que mostra o bom desempenho da equipe de Emery no torneio continental nesta temporada.

Lamine Yamal segue como peça central do ataque do Barcelona. O adolescente deixou claro que suas ambições vão muito além do futebol de clubes, e Flick contará com sua criatividade para superar uma defesa do Villa que sofreu apenas cinco gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

Para o Villa, a visita ao Camp Nou representa mais uma oportunidade de provar que pode competir entre a elite europeia. Emery montou uma equipe capaz de vencer no mais alto nível, e sua campanha na Champions League nesta temporada comprova isso.

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