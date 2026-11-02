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Barcelona x Aston Villa: prévia da Champions League, com o Barça tentando conter a ambição do rival em duelo de alto risco

Barcelona x Aston Villa
Liga dos Campeões
Barcelona
Aston Villa

Revigorado pela impiedosa goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés, que deixou para trás a decepção no clássico, o Barcelona de Hansi Flick recebe um ambicioso Aston Villa, que busca superar as frustrações no cenário nacional e preservar sua invencibilidade em competições continentais.

Barcelona x Aston Villa: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Spotify Camp Nou

Poder de fogo catalão enfrenta os especialistas em competições europeias de Unai Emery

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

O Barcelona recebe o Aston Villa no Spotify Camp Nou pela Champions League. Os dois clubes chegam em momentos distintos para o que promete ser uma noite europeia empolgante na Catalunha.

A equipe de Hansi Flick atravessa uma fase difícil antes deste confronto. O Barcelona perdeu dois dos últimos três jogos, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em La Liga e o revés por 4 a 2 em casa diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu desempenho nas competições nacionais e europeias caiu em uma fase decisiva da temporada.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

O Villa chega em situação bem melhor. A equipe de Unai Emery venceu o Manchester City por 2 a 1 em seu jogo mais recente pela Premier League e tem dominado na Europa, com uma vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce e outra por 3 a 1 diante do Viking na Champions League. Seu único tropeço recente foi a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na Copa da Liga Inglesa, na terça-feira.

Na classificação da Champions League, o Barcelona ocupa o oitavo lugar, enquanto o Villa está em segundo, o que mostra o bom desempenho da equipe de Emery no torneio continental nesta temporada.

Lamine Yamal segue como peça central do ataque do Barcelona. O adolescente deixou claro que suas ambições vão muito além do futebol de clubes, e Flick contará com sua criatividade para superar uma defesa do Villa que sofreu apenas cinco gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

Para o Villa, a visita ao Camp Nou representa mais uma oportunidade de provar que pode competir entre a elite europeia. Emery montou uma equipe capaz de vencer no mais alto nível, e sua campanha na Champions League nesta temporada comprova isso.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Barcelona x Aston Villa

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • H. Flick
  • U. Emery

Forma recente

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVL

AVL - Sequência

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Histórico de confrontos diretos

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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