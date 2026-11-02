Barcelona x Aston Villa: detalhes da partida
Poder de fogo catalão enfrenta os especialistas em competições europeias de Unai Emery
O Barcelona recebe o Aston Villa no Spotify Camp Nou pela Champions League. Os dois clubes chegam em momentos distintos para o que promete ser uma noite europeia empolgante na Catalunha.
A equipe de Hansi Flick atravessa uma fase difícil antes deste confronto. O Barcelona perdeu dois dos últimos três jogos, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em La Liga e o revés por 4 a 2 em casa diante do Paris Saint-Germain na Champions League. Seu desempenho nas competições nacionais e europeias caiu em uma fase decisiva da temporada.
O Villa chega em situação bem melhor. A equipe de Unai Emery venceu o Manchester City por 2 a 1 em seu jogo mais recente pela Premier League e tem dominado na Europa, com uma vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce e outra por 3 a 1 diante do Viking na Champions League. Seu único tropeço recente foi a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na Copa da Liga Inglesa, na terça-feira.
Na classificação da Champions League, o Barcelona ocupa o oitavo lugar, enquanto o Villa está em segundo, o que mostra o bom desempenho da equipe de Emery no torneio continental nesta temporada.
Lamine Yamal segue como peça central do ataque do Barcelona. O adolescente deixou claro que suas ambições vão muito além do futebol de clubes, e Flick contará com sua criatividade para superar uma defesa do Villa que sofreu apenas cinco gols nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.
Para o Villa, a visita ao Camp Nou representa mais uma oportunidade de provar que pode competir entre a elite europeia. Emery montou uma equipe capaz de vencer no mais alto nível, e sua campanha na Champions League nesta temporada comprova isso.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Barcelona x Aston Villa
Forma recente
Histórico de confrontos diretos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
E
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
V
D
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D