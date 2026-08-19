Depois que a transferência de Julián Álvarez para o Barcelona se tornou 99% impossível, a diretoria do Blaugrana foi obrigada a ampliar o leque de sua busca por um novo atacante, colocando um nome de peso sobre a mesa: o capitão da Inter de Milão, Lautaro Martínez.

O nome do craque argentino voltou a ser associado ao Camp Nou, já que o Barcelona busca com todas as forças um substituto na posição de centroavante de referência, mas o sonho esbarrou rapidamente na muralha sólida da Inter de Milão.

Segundo reportagens divulgadas pelo confiável jornalista Matteo Moretto, o Barcelona de fato sondou a situação de Lautaro Martínez, mas o interesse não evoluiu para nada sério, tendo se limitado apenas a um contato inicial, sem a entrada em negociações oficiais.

Essa paralisação não é nada surpreendente, dada a importância de Lautaro dentro do Nerazzurri, pois o argentino de 28 anos não é apenas um atacante disponível no mercado, mas sim o capitão do time, seu pilar fundamental e uma das colunas mais importantes do projeto esportivo em Milão, e não surgiu nenhum indício de que a Inter esteja disposta a abrir mão de seu craque.

A sondagem do Barcelona por Lautaro veio dentro de uma série de movimentos intensos realizados pelo clube para compensar o revés de Álvarez, que era o principal alvo do diretor esportivo Deco e do treinador Hansi Flick, antes que o Atlético de Madrid fechasse a porta definitivamente com uma multa rescisória de 490 milhões de euros.

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No âmbito da busca por alternativas, o Barcelona consultou a opinião de vários atacantes, com destaque para o nome de Georges Mikautadze, atacante do Villarreal, como uma das opções preferidas de Deco, apesar das dúvidas sobre o quanto Flick está convencido do negócio.

Também foi cogitado o nome de Ayoze Pérez como uma alternativa de menor custo, mas essa opção recuou rapidamente, já que o próprio Moretto confirmou que o atacante espanhol não é uma opção considerada atualmente pelo Blaugrana.

E embora Lautaro Martínez, com sua qualidade comprovada, sua experiência em grandes competições e sua personalidade de líder, fosse acrescentar muito ao ataque do Barcelona de forma imediata, a realidade confirma que há uma diferença essencial entre apenas sondar um jogador e buscar insistentemente sua contratação, algo que ainda não aconteceu no caso do capitão da Inter de Milão.