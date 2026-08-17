O espanhol Xavi Pascual, ex-treinador do Barcelona, encerrou antecipadamente sua segunda passagem pelo clube catalão, apesar de estar vinculado por contrato até 2028, depois de decidir viver uma nova experiência com o clube emiradense Dubai, com um contrato válido até 2029.
Segundo declarações de Dijan Kaminiačević, diretor-geral do Dubai, Pascual ativou a cláusula de saída presente em seu contrato com o Barcelona, mediante cerca de 400 mil euros, após o fim da última temporada, que foi a terceira consecutiva sem que a equipe conseguisse conquistar qualquer título.
Pascual havia assinado seu contrato com o Barcelona em novembro passado, mas sua última temporada terminou em decepção, depois de se despedir da Copa do Rei nas semifinais diante do Baskonia, e de não conseguir chegar às fases eliminatórias da Euroliga, antes de perder a final da Liga Espanhola para o Valencia.
A decisão de Pascual se deve ao seu desejo de encarar um novo desafio, depois de ter conduzido o Barcelona, em sua passagem anterior, à conquista do título da Euroliga em 2010. Agora ele inicia uma nova missão com o Dubai, que almeja construir uma equipe capaz de competir com força no cenário continental.
Kaminiačević afirmou que o treinador espanhol tomou a decisão de sair apesar de ter contrato por mais dois anos, e abriu mão dele para assinar um novo contrato com o Dubai, ressaltando que os termos do novo acordo são muito parecidos com os de seu contrato anterior com o Barcelona.
O diretor-geral do clube emiradense acrescentou: "Ele deixou o Barcelona mesmo tendo contrato por dois anos, e abriu mão dele para assinar um novo contrato muito parecido com o que tinha no Barcelona, por isso é certo que ele não veio pelo dinheiro".