O FC Barcelona estuda a possibilidade de contratar Youri Baas, do Ajax. A informação é do jornal espanhol SPORT.

O diretor esportivo Deco busca um reforço para a defesa do Barcelona, que tem poucas opções sobretudo na zaga. Segundo informações, Baas se encaixa perfeitamente no perfil procurado pelos catalães.

"Aos 23 anos, Youri Baas é atualmente o imperador da defesa do Ajax de Míchel", afirma o SPORT. "Ele está entre os principais nomes da lista do Barcelona, em parte porque também pode atuar como lateral-esquerdo."

Segundo o veículo espanhol, o Barcelona ainda tem a formação de jogadores do Ajax em alta conta. A presença de Jordi Cruyff como diretor esportivo do clube de Amsterdã também é vista como um ponto positivo.

Não está claro quanto Baas custaria, mas o Ajax provavelmente estaria disposto a colaborar para a saída do defensor. No verão passado, ele esteve perto de uma transferência para o FC Porto, mas o negócio não se concretizou no último momento. Baas tem contrato até meados de 2028.

Uma alternativa mencionada é Lisandro Martínez. O argentino parece ter permissão para deixar o Manchester United e também se encaixa no perfil traçado pelo Barcelona.

Ruud Nijstad também continua na lista de Deco. O promissor jogador de 18 anos do FC Twente está no radar há algum tempo, embora seja visto principalmente como uma aposta para o futuro.