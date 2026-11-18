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Outro jovem destaque da Serie A pode deixar o campeonato italiano. Trata-se de Juan Rodriguez, jovem zagueiro do Cagliari que entrou na mira do Barcelona.

A informação é do jornal catalão Sport e os rumores logo repercutiram e ganharam força no Uruguai, país de Rodriguez, onde se fala com convicção em um possível futuro na La Liga para o jogador nascido em 2005.

Na Espanha, portanto, há a certeza de que o Barcelona acompanha Rodriguez há meses. Ex-jogador do Penarol e recém-estreante na seleção após a convocação de Diego Forlan, o zagueiro conquistou cada vez mais espaço no time titular de Pisacane. Entrou discretamente na rotação do Cagliari e logo se tornou titular absoluto. Já na temporada passada, mostrou estar pronto para a Serie A e teve momentos marcantes, como o gol que condenou o Milan à Liga Europa. Sua evolução também se confirmou nestes primeiros meses de temporada.

Aos 21 anos, Rodriguez já soma 25 jogos na Serie A pelo Cagliari, que também precisou pagar 500 mil euros ao clube uruguaio pelo cumprimento de algumas metas previstas em uma cláusula de desempenho estabelecida na transferência, que havia custado pouco menos de 5 milhões de dólares. Na negociação, o Penarol ainda garantiu 20% do valor de uma futura venda.

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Também alvo de interesse no Uruguai, Rodriguez contou à ESPN quem foi seu mentor: "Quando cheguei, Yerry Mina me ajudou a me adaptar. Foi como se ele tivesse me acolhido um pouco sob sua proteção". Depois, acrescentou ao El Espectador Deportes: "Estou concentrado no Cagliari e no Uruguai, não sei nada sobre os rumores de interesse do Barcelona".

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O assunto, portanto, ainda deve voltar à tona. Por enquanto, o interesse do Barcelona não se transformou em uma negociação formal nem em uma proposta. Alguns representantes do Barcelona, porém, estavam na Bombonera na última sexta-feira, durante a vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, para observar de perto o zagueiro, que acabou não entrando em campo naquela partida.

Na Itália, vários clubes também acompanham o jogador, da Juventus à Inter, que havia enviado alguns observadores para monitorar sua evolução. Os grandes clubes italianos, porém, terão de agir rápido para se antecipar ao Barcelona.