Num passo que abre caminho ao regresso de uma das suas lendas ao banco de suplentes, o Barcelona voltou a abrir as portas da sua academia a Sergio Busquets, para iniciar um novo capítulo no seu percurso como treinador, desta vez a partir do interior da equipa que conta com o jovem avançado egípcio Hamza Abdelkarim.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o antigo médio visitou o complexo de treinos "Ciutat Esportiva Joan Gamper" nas últimas horas, para iniciar um período de convivência e treino com a equipa técnica do Barcelona Atlètic, no âmbito do desenvolvimento das suas competências como primeiro passo rumo ao mundo do treino.

Apesar de o assunto ainda estar em estudo e não ter sido oficializado, o objetivo é claro: Busquets pretende ganhar experiência diária no terreno através do contacto direto com a metodologia de trabalho dentro do clube, acompanhando de perto o planeamento, a gestão do balneário e o desenvolvimento tático.

A lenda do meio-campo considera que o ambiente ideal para o início da sua jornada é o mesmo em que cresceu e passou a maior parte da sua carreira futebolística, sobretudo por ainda não possuir a licença de treinador necessária para assumir o cargo de treinador principal, e aspira a completar a sua formação antes de encarar a experiência de forma oficial.

Este passo surge apenas sete meses depois de Busquets ter anunciado a sua retirada do futebol em dezembro passado, após ter terminado a carreira com o título da liga americana pelo Inter Miami, encerrando um percurso excecional durante o qual conquistou todos os títulos possíveis com a camisola do Barcelona e da seleção da Espanha.

Busquets tinha estado no passado domingo em Nova Jérsia para assistir à final do Campeonato do Mundo, conquistado pela Espanha frente à Argentina com um golo de Ferran Torres no prolongamento, antes de regressar diretamente a Barcelona para iniciar o seu novo projeto.

Espera-se que o regresso de Busquets dê um grande impulso técnico e moral aos jogadores do Barcelona Atlètic, com destaque para o promissor avançado egípcio Hamza Abdelkarim, que terá uma oportunidade rara de aprender e de conviver diariamente com um dos melhores médios da história do futebol, aproveitando a sua experiência no posicionamento, na leitura do jogo e na evolução tática.