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Barcelona esconde surpresa para Hamza Abdelkarim protagonizada por Busquets

Mercado da bola
H. Abdelkarim
Barca Atletic
Barcelona
S. Busquets
Egito
Espanha

Companheiro de Messi regressa ao Blaugrana

Num passo que abre caminho ao regresso de uma das suas lendas ao banco de suplentes, o Barcelona voltou a abrir as portas da sua academia a Sergio Busquets, para iniciar um novo capítulo no seu percurso como treinador, desta vez a partir do interior da equipa que conta com o jovem avançado egípcio Hamza Abdelkarim.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o antigo médio visitou o complexo de treinos "Ciutat Esportiva Joan Gamper" nas últimas horas, para iniciar um período de convivência e treino com a equipa técnica do Barcelona Atlètic, no âmbito do desenvolvimento das suas competências como primeiro passo rumo ao mundo do treino.

Apesar de o assunto ainda estar em estudo e não ter sido oficializado, o objetivo é claro: Busquets pretende ganhar experiência diária no terreno através do contacto direto com a metodologia de trabalho dentro do clube, acompanhando de perto o planeamento, a gestão do balneário e o desenvolvimento tático.

A lenda do meio-campo considera que o ambiente ideal para o início da sua jornada é o mesmo em que cresceu e passou a maior parte da sua carreira futebolística, sobretudo por ainda não possuir a licença de treinador necessária para assumir o cargo de treinador principal, e aspira a completar a sua formação antes de encarar a experiência de forma oficial.

Este passo surge apenas sete meses depois de Busquets ter anunciado a sua retirada do futebol em dezembro passado, após ter terminado a carreira com o título da liga americana pelo Inter Miami, encerrando um percurso excecional durante o qual conquistou todos os títulos possíveis com a camisola do Barcelona e da seleção da Espanha.

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Busquets tinha estado no passado domingo em Nova Jérsia para assistir à final do Campeonato do Mundo, conquistado pela Espanha frente à Argentina com um golo de Ferran Torres no prolongamento, antes de regressar diretamente a Barcelona para iniciar o seu novo projeto.

Espera-se que o regresso de Busquets dê um grande impulso técnico e moral aos jogadores do Barcelona Atlètic, com destaque para o promissor avançado egípcio Hamza Abdelkarim, que terá uma oportunidade rara de aprender e de conviver diariamente com um dos melhores médios da história do futebol, aproveitando a sua experiência no posicionamento, na leitura do jogo e na evolução tática.

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