O Paris Saint-Germain chegou a um acordo preliminar com o Barcelona pela contratação do espanhol Ferran Torres, atacante do Barça, que o clube francês busca contratar durante a atual janela de transferências de verão.

As últimas horas foram marcadas por negociações extremamente intensas entre os dirigentes do Paris e do Barcelona, com ofertas, contrapropostas e discussões sobre detalhes minuciosos, até que se chegou a um entendimento que praticamente fechou o negócio, segundo o jornal catalão "Sport".

Apesar de a operação de transferência ter avançado, o anúncio oficial da contratação será adiado por algumas horas a mais do que o esperado, mas Ferran Torres se tornará oficialmente um novo jogador do Paris Saint-Germain antes do fim de semana.

De acordo com o jornal, o clube parisiense sabia perfeitamente que o Barcelona insistiria com firmeza até o fim em pedir uma quantia fixa de 50 milhões de euros.

Em contrapartida, a maior controvérsia girava em torno das cláusulas adicionais (as variáveis) e da dificuldade de contabilizá-las dentro do valor total final; mas, segundo fontes próximas ao Paris Saint-Germain ouvidas pelo jornal catalão, o valor final do negócio será composto por uma quantia base de 50 milhões de euros, aos quais se somam 5 milhões de euros em variáveis.

Desde o momento em que o Barcelona rejeitou categoricamente a oferta inicial do Paris Saint-Germain de 40 milhões de euros (mais 10 milhões de euros adicionais) na última segunda-feira, o presidente do Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, autorizou a apresentação de uma oferta melhorada, ciente de que atingir a barreira dos 50 milhões de euros era algo fundamental para concretizar o negócio.

O jornal acrescentou que Ferran tem um lugar garantido em um sistema de jogo que se encaixa perfeitamente com ele no Paris Saint-Germain, sob o comando do técnico Luis Enrique, que sempre acreditou em suas capacidades.

Nem o diretor esportivo Deco nem o técnico Hans Flick deram ao jogador espanhol o apoio que ele esperava, enquanto Luis Enrique tomou a iniciativa; ele o contatou por telefone e lhe explicou em detalhes o papel que desempenhará em uma equipe que adota a política de rodízio entre os jogadores como abordagem essencial.

Apesar de o trio ofensivo — Dembélé, Kvaratskhelia e Doué — fazer a diferença, sem dúvida, o surgimento de novos atacantes é algo garantido com "Lucho" à frente da comissão técnica.

A partida da Supercopa da Europa marcada para amanhã, quarta-feira, entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, que exigiu a viagem dos principais dirigentes do clube francês a Salzburgo, não impediu a conclusão do negócio.

Esse obstáculo logístico não atrapalhou o andamento das negociações; pelo contrário, as duas partes já chegaram a um acordo para transformar seu entendimento verbal em uma forma escrita oficial.

Tanto o diretor esportivo do Barcelona, Deco, quanto seu homólogo Luis Campos no Paris finalizaram todos os detalhes do negócio, restando apenas a redação dos contratos e evitar quaisquer obstáculos de última hora; pois esses detalhes pendentes de sempre podem, às vezes, causar problemas inesperados.

Por sua vez, Ferran Torres não quis apressar as negociações mais do que o necessário, e espera-se que o jogador visite a "Ciutat Esportiva" amanhã, quarta-feira, para se despedir dos companheiros com quem passou os últimos anos; pois todos no clube sabem que a saída de Ferran é uma questão de horas, com o campeão do mundo retornando para recolher seus pertences pessoais e seguir rumo a Paris.

Relatos vindos da França, reproduzidos pelo jornal catalão, indicam que Ferran Torres receberá um contrato de primeira linha — equivalente aos contratos dos grandes astros do Paris Saint-Germain — com duração de cinco temporadas.

Este negócio de alto valor é satisfatório para todas as partes: o jogador, seu novo técnico Luis Enrique e o clube Barcelona, que receberá em troca uma quantia de 50 milhões de euros para cumprir seus compromissos financeiros futuros e, naturalmente, a liberação de espaço na folha salarial em decorrência da saída de Ferran representa um incentivo adicional para aprovar a conclusão do negócio.