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O russo Aleksei Batrakov, do Galatasaray, começou a chamar a atenção dos grandes clubes europeus após um início excepcional desde sua chegada à equipe turca na última janela de transferências de verão. Ele se tornou um dos principais talentos em ascensão no Velho Continente, em meio ao crescente interesse de Barcelona e Bayern de Munique em contar com seu futebol.

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O russo Aleksei Batrakov, do Galatasaray, começou a chamar a atenção dos grandes clubes europeus após um início excepcional desde sua chegada à equipe turca na última janela de transferências de verão. Ele se tornou um dos principais talentos em ascensão no Velho Continente, em meio ao crescente interesse de Barcelona e Bayern de Munique em contar com seu futebol.

O meia ofensivo russo, de 21 anos, chegou ao Galatasaray por 25 milhões de euros, vindo do Lokomotiv Moscou. Não precisou de muito tempo para mostrar suas qualidades e rapidamente se firmou entre as peças fundamentais da equipe turca.

Batrakov conseguiu apresentar números expressivos em seus primeiros jogos pelo Galatasaray: marcou 6 gols e deu 4 assistências em 13 partidas em todas as competições. O desempenho reflete seu grande impacto no setor ofensivo, sobretudo porque ele atua como armador e tem a capacidade de fazer a diferença diante do gol adversário.

A marca do jogador russo não ficou restrita ao campeonato nacional e chegou também à Champions League, na qual ele balançou as redes 4 vezes. Assim, confirmou sua capacidade de render em alto nível contra grandes adversários, o que contribuiu para aumentar o interesse europeu em seu talento nos últimos tempos.

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O jornal turco "Fanatik", repercutido pelo "Foot Mercato", revelou que Barcelona e Bayern de Munique passaram a acompanhar o jogador, depois que suas atuações chamaram a atenção dos dois clubes, que querem avaliar melhor seu potencial antes de dar qualquer passo rumo a uma possível contratação nas próximas janelas.

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A expectativa é de que olheiros de Barcelona e Bayern de Munique estejam presentes no jogo entre Galatasaray e Aston Villa, marcado para terça-feira, 24 de novembro, pela Champions League, para observar Batrakov de perto e avaliar seu nível técnico e sua capacidade de seguir apresentando boas atuações diante de um adversário europeu.

O interesse dos dois clubes representa um avanço importante para o futuro do jogador russo, sobretudo porque a disputa por jovens talentos se tornou uma das pautas importantes dos grandes clubes , que buscam descobrir atletas capazes de agregar tecnicamente a curto prazo, com a possibilidade de evoluir e render por muitos anos.

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Barcelona e Bayern de Munique não são os primeiros clubes ligados a Batrakov. Antes de sua transferência para o Galatasaray, o jogador já esteve na mira do Paris Saint-Germain, mas o destaque com a equipe turca voltou a colocá-lo em evidência e abriu caminho para novas possibilidades sobre seu futuro nos gramados europeus.

Por outro lado, o Galatasaray não parece disposto a abrir mão facilmente de um de seus principais novos astros. O clube turco planeja elevar a multa rescisória do contrato do jogador de 55 milhões de euros para 100 milhões de euros, em uma medida que visa blindá-lo contra o assédio dos clubes interessados em contratá-lo.

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O movimento esperado da diretoria do Galatasaray reflete o desejo de manter Batrakov, especialmente porque o clube investiu 25 milhões de euros para contratá-lo no último verão e já começou a colher os frutos do negócio, com as participações em gols e a influência do jogador no desempenho da equipe. Por isso, a diretoria não quer que ele saia facilmente depois de tão pouco tempo.

O jogo contra o Aston Villa é um momento importante na trajetória do jogador nesta fase, pois será uma nova oportunidade de mostrar suas qualidades diante dos olheiros de Barcelona e Bayern de Munique. Enquanto isso, o Galatasaray espera que ele mantenha o bom momento, e Batrakov pode se transformar em um dos nomes mais cotados do mercado de transferências europeu se continuar apresentando o mesmo nível e os mesmos números.