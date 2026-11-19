Compartilhar Siga GOAL no Google

O russo Aleksei Batrakov, jogador do Galatasaray, da Turquia, começou a chamar a atenção de grandes clubes europeus após um início excepcional desde sua chegada à equipe na última janela de transferências de verão, tornando-se um dos principais talentos em ascensão do Velho Continente, em meio ao crescente interesse de Barcelona e Bayern de Munique em contratá-lo.

Publicidade

O meia-atacante russo, de 21 anos, chegou ao Galatasaray por 25 milhões de euros, vindo do Lokomotiv Moscou, mas não precisou de muito tempo para mostrar suas qualidades e rapidamente se firmou entre as peças titulares com as quais a equipe turca conta.

Batrakov conseguiu apresentar números expressivos em suas primeiras partidas pelo Galatasaray, com 6 gols e 4 assistências em 13 jogos em todas as competições, um balanço que reflete seu grande impacto no setor ofensivo, sobretudo por atuar como armador e ter a capacidade de fazer a diferença diante do gol adversário.

A marca do jogador russo não se limitou ao campeonato nacional e se estendeu também à Champions League, onde ele marcou 4 gols no torneio continental, confirmando sua capacidade de atuar em alto nível contra grandes adversários, o que contribuiu para aumentar o interesse europeu por seu talento nos últimos tempos.

O jornal turco "Fanatik", repercutido pela rede "Foot Mercato", revelou que Barcelona e Bayern de Munique passaram a acompanhar o jogador, depois que suas atuações chamaram a atenção dos dois clubes, que querem conhecer melhor seu potencial antes de dar qualquer passo rumo a uma possível contratação nas próximas janelas.

Publicidade Publicidade

Olheiros de Barcelona e Bayern de Munique devem comparecer à partida entre Galatasaray e Aston Villa, marcada para terça-feira, 24 de novembro, pela Champions League, para acompanhar Batrakov de perto e avaliar seu nível técnico e sua capacidade de seguir apresentando boas atuações diante de um adversário europeu.

Tópicos relacionados

O interesse dos dois clubes representa um avanço importante no futuro do jogador russo, sobretudo porque a disputa por jovens talentos se tornou uma das pautas mais importantes dos grandes clubes , que buscam descobrir peças capazes de oferecer contribuição técnica a curto prazo, com a possibilidade de desenvolver seu nível e aproveitá-las por muitos anos.

Barcelona e Bayern de Munique não são os primeiros clubes a ter o nome ligado a Batrakov, já que o jogador esteve na mira do Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Galatasaray, mas seu brilho pela equipe turca voltou a colocá-lo em evidência e abriu caminho para novas possibilidades sobre seu futuro nos gramados europeus.

Publicidade

Por outro lado, o Galatasaray não parece disposto a abrir mão facilmente de uma de suas principais novas estrelas, já que o clube turco planeja elevar o valor da cláusula de rescisão do contrato do jogador de 55 milhões para 100 milhões de euros, em um movimento que visa blindá-lo contra o assédio dos clubes interessados em contratá-lo.

A movimentação prevista da diretoria do Galatasaray reflete o desejo de manter Batrakov, sobretudo porque o clube investiu 25 milhões de euros para contratá-lo no último verão e já começou a colher os frutos do negócio por meio de suas contribuições em gols e de seu impacto no desempenho da equipe, o que faz de uma saída após pouco tempo algo que a diretoria não quer ver acontecer facilmente.

Publicidade

O duelo contra o Aston Villa será um momento importante na trajetória do jogador nesta fase, pois representará uma nova oportunidade para mostrar suas qualidades diante dos olheiros de Barcelona e Bayern de Munique, enquanto o Galatasaray espera a continuidade de seu bom momento, em um período em que Batrakov pode se tornar um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências europeu, caso mantenha o mesmo nível e os mesmos números.