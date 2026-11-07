O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, descreveu o Manchester United como uma equipe que rivaliza com o Barcelona em nível, antes do aguardado confronto entre os dois times, neste domingo, no estádio "Old Trafford", pela Premier League, alertando seus jogadores para a dificuldade do teste, apesar da oscilação dos resultados de seu adversário nesta temporada.

Segundo declarações divulgadas pelo jornal britânico "The Sun", Emery enfatizou que enfrentar o Manchester United exige um esforço extraordinário, citando o nível apresentado pelo Barcelona durante sua vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0 na Liga dos Campeões da Europa, considerando que a equipe inglesa possui capacidades que rivalizam com os grandes adversários da Inglaterra e da Europa.

O treinador do Aston Villa disse: "Apresentamos um desempenho de acordo com o que havíamos planejado diante do Barcelona, mas isso não foi suficiente contra um adversário que possui um nível extremamente elevado, que rivaliza com os mais altos padrões da Premier League e da Liga dos Campeões da Europa".

E acrescentou: "Vamos enfrentar o Manchester United, que é uma equipe no nível do Barcelona, e esse é o desafio para o qual estamos nos preparando com os jogadores, pois é um teste que exige um esforço enorme".

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As declarações de Emery vêm antes de um confronto no qual o Aston Villa busca manter sua série de cinco últimos jogos sem derrota e fortalecer sua posição no campeonato, enquanto o Manchester United espera corrigir seu rumo sob o comando de Michael Carrick, em meio à queda de resultados e tendo conquistado apenas uma vitória na competição ao longo de toda a temporada.

A missão do Aston Villa não parece fácil no estádio "Old Trafford", já que Emery nunca conseguiu vencer ali ao longo de toda a sua carreira como treinador, além de sua equipe ter perdido os últimos 6 jogos que disputou no local em diferentes competições, o que aumenta a dificuldade do aguardado confronto.

Nesse contexto, o treinador espanhol destacou que os resultados anteriores de sua equipe no estádio do Manchester United representam um indicativo claro do tamanho do desafio, dizendo: "Não conseguimos nenhuma vitória ali há 4 anos, e isso significa que a missão é extremamente difícil para nós".

Emery também relembrou a lembrança de o Aston Villa ter perdido a chance de se classificar para a Liga dos Campeões da Europa há dois anos, depois de ter estado perto de alcançar seu objetivo durante o confronto entre as duas equipes no mesmo estádio, afirmando que jogar em "Old Trafford" impõe um grande desafio a ele e a seus jogadores.

Apesar de sua crítica ao início instável do Manchester United nesta temporada, Emery fez questão de afirmar que o clube possui a capacidade de recuperar seu equilíbrio, apontando que se trata de uma equipe tradicional que conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, e que enfrentá-la continua sendo extremamente difícil.

O treinador do Aston Villa encerrou suas declarações reforçando a necessidade de apresentar o melhor desempenho individual e coletivo, enfatizando que sua equipe precisa de muito trabalho e de uma forte competitividade se quiser sair com um resultado positivo do reduto do Manchester United.