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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Barcelona e a estrela do PSG: a verdade sobre a negociação de 80 milhões de euros

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Flick busca um novo zagueiro

O Barcelona considera em seus planos reforçar a defesa com uma contratação de peso durante a janela de transferências de inverno, segundo diversos relatos. No entanto, o que circulou recentemente sobre o interesse do clube catalão em um dos astros do Paris Saint-Germain foi completamente descartado, de acordo com as afirmações do jornalista do Marca, Mateu Moretto.

Moretto esclareceu, em declarações à rede "DAZN Espanha", que o equatoriano Willian Pacho, zagueiro do Paris Saint-Germain, não está entre as opções colocadas sobre a mesa do Barcelona e não representa um alvo realista para o clube no momento atual, conforme noticiou o site tribuna.

Relatos haviam ligado o Barcelona ao zagueiro de 25 anos, apontando que Deco, diretor esportivo do clube, estudava apresentar uma proposta no valor de 80 milhões de euros para contratá-lo durante a janela de transferências de inverno, em janeiro próximo.

Essas informações surgiram diante do sofrimento do Barcelona com lesões no setor defensivo e do desejo do treinador Hansi Flick de aumentar as opções disponíveis na posição de zagueiro central, que parece uma lacuna desde o início da temporada, em razão da clara escassez numérica no setor.

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Pacho se destacou entre os nomes que se encaixam nas necessidades da equipe, devido ao uso de sua perna esquerda e à sua capacidade de jogar ao lado de Pau Cubarsí.

O zagueiro equatoriano se juntou ao Paris Saint-Germain vindo do Eintracht Frankfurt em agosto de 2024, por 40 milhões de euros de valor base da negociação, e disputou desde então 107 partidas com a camisa da equipe francesa.

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