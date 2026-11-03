O Barcelona considera em seus planos reforçar a defesa com uma contratação de peso durante a janela de transferências de inverno, segundo diversos relatos. No entanto, o que circulou recentemente sobre o interesse do clube catalão em um dos astros do Paris Saint-Germain foi completamente descartado, de acordo com as afirmações do jornalista do Marca, Mateu Moretto.

Moretto esclareceu, em declarações à rede "DAZN Espanha", que o equatoriano Willian Pacho, zagueiro do Paris Saint-Germain, não está entre as opções colocadas sobre a mesa do Barcelona e não representa um alvo realista para o clube no momento atual, conforme noticiou o site tribuna.

Relatos haviam ligado o Barcelona ao zagueiro de 25 anos, apontando que Deco, diretor esportivo do clube, estudava apresentar uma proposta no valor de 80 milhões de euros para contratá-lo durante a janela de transferências de inverno, em janeiro próximo.

Essas informações surgiram diante do sofrimento do Barcelona com lesões no setor defensivo e do desejo do treinador Hansi Flick de aumentar as opções disponíveis na posição de zagueiro central, que parece uma lacuna desde o início da temporada, em razão da clara escassez numérica no setor.

Pacho se destacou entre os nomes que se encaixam nas necessidades da equipe, devido ao uso de sua perna esquerda e à sua capacidade de jogar ao lado de Pau Cubarsí.

O zagueiro equatoriano se juntou ao Paris Saint-Germain vindo do Eintracht Frankfurt em agosto de 2024, por 40 milhões de euros de valor base da negociação, e disputou desde então 107 partidas com a camisa da equipe francesa.

Leia também: Maior multa da história do futebol catari aplicada a jogador do Al-Sadd