O Barcelona acompanha com interesse uma promissora revelação argentina e entrou na disputa pela contratação de Simón Escobar, de 17 anos, lateral-esquerdo e capitão da seleção argentina sub-17, que vem se destacando na Copa do Mundo Sub-17, disputada atualmente no Catar.
A Copa do Mundo Sub-17 é uma oportunidade especial para descobrir jovens talentos que surgem em diferentes partes do mundo, o que leva o Barcelona a acompanhar a competição de perto em busca de boas oportunidades para reforçar as categorias de base do clube.
No ano passado, o Barcelona colocou sob observação o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, e o ponta belga Jesse Bisiwu, também de 18 anos, antes de conseguir contratar ambos.
Nesse contexto, a imprensa inglesa noticiou o interesse do Barcelona na contratação de Simón Escobar, o lateral-esquerdo que usa a braçadeira de capitão da seleção argentina sub-17.
O jovem promissor, que pertence ao Vélez Sarsfield, disputou até agora duas partidas no torneio, nas quais marcou um gol e deu uma assistência, desempenho que chamou a atenção dos olheiros do clube catalão.
Segundo o site inglês TEAMtalk, o Barcelona entrou na disputa pela contratação de Escobar, ao lado de Chelsea e Brighton.
Apesar da pouca idade, Simón Escobar já disputou 15 partidas pelo time principal do Vélez Sarsfield, além de ter participado de treinos da seleção argentina principal sob o comando de Lionel Scaloni.
O jogador também se destaca pela capacidade de atuar em uma posição mais avançada pelo lado esquerdo, o que aumenta sua versatilidade em campo.
O futuro de Escobar parece promissor, mas uma transferência para outro clube em breve não será fácil.
O jogador renovou seu contrato com o Vélez em outubro passado até o fim de 2028 e, além disso, precisará esperar até atingir a idade legal, no próximo dia 17 de julho, para poder se transferir para o futebol europeu.
A reportagem acrescenta que o Vélez Sarsfield não pretende vender Escobar de forma alguma, já que o considera uma das peças importantes do projeto do clube argentino e um dos jogadores com quem conta para o desenvolvimento do time na próxima fase.
Resta saber até onde irá o interesse do Barcelona na contratação de Simón Escobar e se o clube catalão conseguirá descobrir outros talentos durante a Copa do Mundo Sub-17, na qual seu jogador Ibrima Tunkara já vem apresentando ótimo desempenho.
Ver perfil do autor
Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo