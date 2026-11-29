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O Barcelona acompanha com interesse uma promissora revelação argentina e entrou na disputa pela contratação de Simón Escobar, de 17 anos, lateral-esquerdo e capitão da seleção argentina sub-17, que vem se destacando na Copa do Mundo Sub-17, disputada atualmente no Catar.

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A Copa do Mundo Sub-17 é uma oportunidade especial para descobrir jovens talentos que surgem em diferentes partes do mundo, o que leva o Barcelona a acompanhar a competição de perto em busca de boas oportunidades para reforçar as categorias de base do clube.

No ano passado, o Barcelona colocou sob observação o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, e o ponta belga Jesse Bisiwu, também de 18 anos, antes de conseguir contratar ambos.

Nesse contexto, a imprensa inglesa noticiou o interesse do Barcelona na contratação de Simón Escobar, o lateral-esquerdo que usa a braçadeira de capitão da seleção argentina sub-17.

O jovem promissor, que pertence ao Vélez Sarsfield, disputou até agora duas partidas no torneio, nas quais marcou um gol e deu uma assistência, desempenho que chamou a atenção dos olheiros do clube catalão.

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Segundo o site inglês TEAMtalk, o Barcelona entrou na disputa pela contratação de Escobar, ao lado de Chelsea e Brighton.

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Apesar da pouca idade, Simón Escobar já disputou 15 partidas pelo time principal do Vélez Sarsfield, além de ter participado de treinos da seleção argentina principal sob o comando de Lionel Scaloni.

O jogador também se destaca pela capacidade de atuar em uma posição mais avançada pelo lado esquerdo, o que aumenta sua versatilidade em campo.

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O futuro de Escobar parece promissor, mas uma transferência para outro clube em breve não será fácil.

O jogador renovou seu contrato com o Vélez em outubro passado até o fim de 2028 e, além disso, precisará esperar até atingir a idade legal, no próximo dia 17 de julho, para poder se transferir para o futebol europeu.

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A reportagem acrescenta que o Vélez Sarsfield não pretende vender Escobar de forma alguma, já que o considera uma das peças importantes do projeto do clube argentino e um dos jogadores com quem conta para o desenvolvimento do time na próxima fase.

Resta saber até onde irá o interesse do Barcelona na contratação de Simón Escobar e se o clube catalão conseguirá descobrir outros talentos durante a Copa do Mundo Sub-17, na qual seu jogador Ibrima Tunkara já vem apresentando ótimo desempenho.