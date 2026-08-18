Barcelona desembolsa quantia monstruosa e contrata Rodri

Rodri troca oficialmente o Manchester City pelo Barcelona, anunciou nesta terça-feira a potência catalã. Segundo o especialista em mercado da bola Fabrizio Romano, o Barcelona paga 60 milhões de euros pelo meio-campista, valor que pode subir para 75 milhões de euros com bônus.

O Barcelona anunciou a chegada de Rodri por meio de um belo vídeo em suas redes sociais. “O mestre do espaço e do tempo aterrissa em Barcelona”, diz o texto de acompanhamento.

Romano informou no domingo que a terceira oferta do Barcelona havia sido aceita pelo Manchester City. O campeão mundial espanhol assina no Spotify Camp Nou um contrato até o verão de 2030.

O Barcelona havia oferecido primeiro valores de 45 e 65 milhões de euros. Com a terceira proposta, de 60 milhões de euros mais quinze milhões de euros em bônus, o campeão da Espanha conseguiu fechar a contratação de Rodri.

O meio-campista deixou claro rapidamente, neste verão excelente para ele, que queria sair do City. O vencedor da Copa do Mundo esperou por muito tempo por um movimento do Real Madrid, mas o clube recusou a investida por tempo (até) demais.

Rodri se transferiu em 2019 do Atlético de Madrid para o Manchester por cerca de 70 milhões de euros. O negócio se mostrou um excelente investimento dos ingleses. Em sua passagem pelo City, Rodri conquistou, entre outros títulos, quatro campeonatos nacionais, a Champions League e duas Copas da Inglaterra. Em 2024, ele ganhou a Bola de Ouro como maestro do vencedor da tríplice coroa.

O Manchester City vende Rodri por 75 milhões de euros, igualando a transferência de saída mais cara de sua história. Julián Alvarez fez o mesmo movimento rumo ao Atlético de Madrid pelo mesmo valor.