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Barcelona anuncia oficialmente a contratação de Rodri: os valores

Barcelona

O Barcelona garante a contratação do meio-campista ex-Manchester City, novo campeão do mundo com a Espanha.

O Barcelona oficializou a contratação de Rodri, depois de chegar a um acordo com o Manchester City para levar de volta à Espanha o recém-campeão do mundo. A operação chegou a 76,5 milhões de euros e levou o meio-campista a assinar até 2030, com o City pronto para substituí-lo por Ayyoub Bouaddi, do Lille.


OS VALORES - O acordo com o Manchester City prevê uma primeira parte de 60 milhões, à qual se somam 11,5 milhões de bônus considerados facilmente alcançáveis pelos dois clubes. Outros 5 milhões de euros dependerão, por sua vez, das atuações individuais do meio-campista e dos resultados obtidos pelo Barcelona durante a temporada. Se todas as variáveis previstas forem acionadas, o valor recebido pelo City chegará, portanto, aos 76,5 milhões no total.


O CONTRATO - A situação contratual de Rodri pesou na negociação. O capitão da Espanha campeã do mundo tinha vínculo com o Manchester City até 30 de junho de 2027 e já havia se mostrado aberto à possibilidade de voltar ao campeonato espanhol. O Barça lhe ofereceu um contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2030.


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