Barcelona anuncia nova camisa 'à la Croácia' para a temporada 2019/20

Design do uniforme faz referência aos característicos quarteirões quadrados da cidade catalã

O anunciou nessa segunda-feira (03) a sua nova camisa titular para a temporada 2019/20. Trata-se de um modelo inédito na história do clube, pois no lugar das listras horizontais, há quadrados parecidos com os da camisa da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

👕 La nova samarreta per a la temporada 2019/2020

💙❤ El talent no té una sola forma pic.twitter.com/2n2VZonWLQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de junho de 2019

Para o anúncio foram usadas as imagens de estrelas não apenas da equipe masculina como Messi, Piqué, Sergi Roberto entre outros, mas integrantes da equipe feminina como Lieke Martens, além de atletas do futsal e do basquete.

A inspiração para os quadrados do modelo da camisa são os tradicionais quarteirões do distrito de Eixample, um dos cartões postais da região.

O calção será azul com detalhes em vermelho.