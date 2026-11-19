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Ruud Nijstad continua na mira do Barcelona. O zagueiro de 18 anos do FC Twente é visto como o principal candidato para reforçar a defesa.

Embora tenha apenas 18 anos, Nijstad foi titular em todas as partidas do Twente nesta temporada. Na temporada passada, já havia chegado à marca de 20 jogos.

A evolução de Nijstad também não passou despercebida pelo Barça. O clube busca com urgência um zagueiro canhoto e procura opções na Eredivisie.

Segundo o SPORT, o clube vê Youri Baas como um possível reforço. O nome de Nijstad também é associado há algum tempo a uma transferência para o Spotify Camp Nou.

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No último verão europeu, o diretor técnico Erik ten Hag conseguiu manter Nijstad em Enschede ao lhe oferecer um contrato melhor. Por isso, ainda é incerto se o jogador terminará a temporada no clube.

Além do Barça, Bayern de Munique e Chelsea também estão atentos ao jogador, informou o Relevo nesta quinta-feira. Os dois clubes também consideram fazer uma proposta na janela de transferências de inverno.

Segundo o Transfermarkt, Nijstad vale 18 milhões de euros. Ainda não está claro quanto o Twente exige por ele.

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Na última pausa para jogos de seleções, Nijstad esteve com a seleção sub-21 da Holanda. Ele integrou o elenco que disputou com a Dinamarca uma vaga na Eurocopa sub-21.

No fim, teve de se contentar com um lugar no banco nas duas partidas. A Holanda, porém, venceu por 5 a 3 no placar agregado e garantiu a vaga na Eurocopa.