O uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, definiu o seu próximo destino, depois de o clube Al-Diriyah chegar a um acordo para contratá-lo durante a atual janela de transferências do verão, afastando assim o jogador de uma transferência para o Trabzonspor, da Turquia.

Núñez vinha sendo associado nos últimos dias a uma transferência para o Trabzonspor, em uma negociação que o teria reunido novamente com seu ex-companheiro de Liverpool, Mohamed Salah, depois de a dupla ter jogado junta por vários anos com a camisa do Liverpool.





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Mas o confiável jornalista italiano Fabrizio Romano encerrou a polêmica, confirmando por meio da sua conta na plataforma "X" a existência de um acordo verbal entre o Al-Hilal e o Al-Diriyah a respeito da transferência de Núñez para o time saudita.

Romano esclareceu que Núñez se juntará ao Al-Diriyah por empréstimo até junho de 2027, com o clube arcando com o seu salário durante o período de empréstimo, enquanto o acordo atual não inclui uma cláusula que permita a compra definitiva do jogador.

O jornalista italiano apontou que a negociação ainda precisa da assinatura dos contratos, mas o acordo já foi fechado entre as partes, e atualmente já está sendo organizada a realização dos exames médicos do jogador, como etapa preliminar para concretizar sua transferência oficialmente.









Com isso, as esperanças do Trabzonspor de contratar Núñez sofrem um duro golpe, especialmente porque a negociação daria à torcida do clube a oportunidade de ver o atacante uruguaio novamente ao lado de Mohamed Salah, mas o jogador decidiu, ao final, dar continuidade à sua trajetória dentro do Campeonato Saudita com a camisa do Al-Diriyah.

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