O Al-Ittihad sofreu um novo golpe após o anúncio da natureza da lesão de seu jogador colombiano Richard Ríos, que sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo, aumentando a preocupação quanto ao tempo de sua ausência dos gramados, especialmente diante dos vários compromissos importantes que o time terá no período seguinte.

Leia também: O cenário de adiamento se aproxima: a Copa da Ásia de 2027 volta a gerar polêmica!

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que os exames médicos aos quais Ríos foi submetido revelaram uma lesão no ligamento fibular do tornozelo, com o jogador sendo submetido a tratamento e reabilitação de acordo com o programa médico estabelecido, sem que o comunicado especificasse o grau da lesão ou o tempo previsto de seu afastamento das atividades.

O período de ausência do meio-campista colombiano depende da gravidade da lesão, já que o tempo de recuperação de uma lesão de primeiro grau no ligamento fibular costuma variar entre duas e três semanas, enquanto nas lesões de segundo grau pode se estender entre seis e oito semanas, de acordo com o grau do dano e a resposta do jogador ao tratamento.

Próximas partidas ITT Liga dos Campeões da Ásia 13:15 ALA

Leia também: Exclusivo para a Kooora: Sofiane Rahimi é uma dor de cabeça para Wahbi

Portanto, a definição da data de retorno de Ríos aos treinos coletivos permanece condicionada aos resultados dos exames e à avaliação médica de seu estado, especialmente porque o Al-Ittihad ainda não revelou se a lesão é de primeiro ou segundo grau, o que torna prematuro falar sobre o tempo final de sua ausência.

A lesão de Ríos chega em um momento difícil para o Al-Ittihad, depois que o time perdeu um de seus elementos no meio-campo, deixando a comissão técnica obrigada a reorganizar suas opções e compensar sua ausência nas próximas partidas, levando em conta a natureza dos confrontos e a pressão do calendário de competições.

A torcida do Al-Amid aguarda a evolução do estado do jogador durante o período de reabilitação, na esperança de que a lesão seja limitada e de que seu afastamento não se prolongue, à espera de uma atualização oficial do clube que esclareça o grau da lesão e o tempo previsto para o retorno de Ríos aos gramados.