O Al-Hilal inicia sua caminhada continental na nova edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em circunstâncias excepcionais e difíceis, após a confirmação da ausência de cinco de seus principais nomes no aguardado confronto contra o Al-Gharafa, do Catar, em partida que será realizada no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Al-Hilal entra na partida desfalcado de peças fundamentais em diferentes setores, num duro golpe às suas ambições de fazer um início ideal que lhe dê um impulso precoce na disputa pelo título continental.

Lista de desfalques gera preocupação

O jornal saudita "Al-Midan Al-Riyadi" revelou que o Al-Hilal ficará sem cinco jogadores influentes no confronto contra o Al-Gharafa: Theo Hernández, Ali Lajami, Hamad Al-Yami, Salem Al-Dawsari e Ollie Watkins.

A ausência do astro inglês Ollie Watkins aumenta ainda mais os problemas da equipe, após a lesão que sofreu durante os últimos treinos, que o afastou de participar dos compromissos locais e continentais, sem que o tempo de sua ausência dos gramados tenha sido definido.

Também está fora o capitão Salem Al-Dawsari, uma das mais importantes cartas ofensivas da equipe, além do recém-chegado Theo Hernández, do zagueiro Ali Lajami e do lateral Hamad Al-Yami.

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O Al-Hilal desafia as circunstâncias

Apesar do volume de desfalques, a comissão técnica do Al-Hilal espera superar esse obstáculo e conquistar a vitória na estreia, a fim de enviar uma mensagem forte a todos os adversários de que chega com força para disputar cedo o título da atual edição da competição mais importante do continente.

A partida contra o Al-Gharafa é um verdadeiro teste para a profundidade do elenco do Al-Hilal e para sua capacidade de lidar com a pressão, especialmente porque a equipe catariana entra no confronto com grandes ambições de conquistar uma surpresa no coração de Riade.