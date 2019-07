Bale e James podem ter nova chance no Real Madrid com lesão de Asensio?

Atacante sofreu lesão no ligamento cruzado anterior e poderá mudar os planos de alguns atletas. Entre eles, estão Gareth Bale e James Rodríguez

O teve, nesta quarta-feira, a confirmação de que Marco Asensio rompeu o ligamento cruzado anterior contra o . O fato pode mudar o panorama no Santiago Bernabéu em breve.

A ausência do atleta de 23 anos não estava nos planos de Zinedine Zidane. Isso faz com que o clube mude um pouco os seus planos no mercado da bola.

Os testes médicos confirmaram que Asensio precisará de uma operação e ele, agora, se ausentará dos gramados por um período muito longo.



Enquanto o Real Madrid tem uma seleção de pontas disponíveis no elenco, a lesão de Asensio, que fez 44 aparições pelo time na temporada passada, pode dar a chance a outros jogadores.

É certo que os lados do campo serão ocupados por Eden Hazard e Vinícius Júnior. O clube ainda conta com Brahim Diaz, Takefusa Kubo e Rodrygo para o setor, mesmo que todos tenham situação indefinida. Porém, a partir de agora, há dois nomes que podem ter mais chances no elenco.

Gareth Bale e James Rodríguez podem aparecer no plantel de Zinedine Zidane nesta temporada.

Zidane deixou claro que quer a saída da estrela de . O jogador marcou um gol de pênalti contra o Arsnenal. O Real Madrid trabalha para liberá-lo e faturar mais dinheiro, enquanto o jogador rechaça uma transferência para a .



A permanência de Bale é tida como difícil neste momento. No entanto, o seu contrato longo - que se encerra em 2022 - impede que ele deixe o clube em breve. O longo contrato dá a segurança que o jogador quer em um time de grande expressão.

James Rodríguez é outro jogador que tem o futuro incerto. De volta do empréstimo ao de Munique, o colombiano chega ao Santiago Bernabéu de volta para definir o seu futuro. Há interesse do e do . A decisão ainda não foi tomada pela diretoria do clube blanco.

Sem Asensio, o jogador pode ter uma nova oportunidade no elenco comandado por Zinedine Zidane. A situação ainda não foi concretizada.