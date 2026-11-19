Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona garantiu que não tem nenhum plano de vender Alejandro Balde e insistiu que o lateral-esquerdo, ligado ao Manchester United, continua sendo "um jogador importante" para o futuro do clube catalão.

Publicidade

Balde está no Barcelona desde os oito anos de idade e disputou 173 partidas em todas as competições desde que foi integrado ao time principal, em 2021.

Nesse período, o jogador de 23 anos ajudou o gigante catalão a conquistar sete títulos, incluindo três de LaLiga, o mais recente deles sob o comando de Hansi Flick na última temporada.

No entanto, Balde se tornou uma figura cada vez mais secundária no Camp Nou nos últimos meses , e todas as suas cinco partidas nesta temporada foram saindo do banco de reservas.

Atualmente, Balde está atrás de João Cancelo e Xavi Espart na hierarquia do Barcelona, e a carreira do jogador da seleção espanhola parece estar numa encruzilhada.

Publicidade Publicidade

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", citado pelo jornal inglês "Metro", essa situação levou Balde a pensar em suas opções, e o lateral-esquerdo parece interessado em se transferir para o Manchester United, comandado por Mauricio Pochettino, em janeiro.

Tópicos relacionados

Outras informações indicam que "tudo o que Balde ouviu sobre sua situação veio por meio das entrevistas coletivas" e que o defensor vê a Premier League como uma possível rota de fuga.

Questionado sobre a possibilidade de o Barcelona vender Balde neste inverno, o coordenador de futebol do clube, Bojan Krkić, respondeu: "Balde é um rapaz excelente".

Publicidade

E acrescentou: "Obviamente, ele está numa situação desconfortável. O jogador quer jogar. Ele é um dos nossos e continua sendo um jogador importante. É verdade que ele não está jogando no momento, mas está pronto se o treinador precisar dele".

Deco, diretor esportivo do Barcelona, foi igualmente claro ao ser perguntado se uma transferência de Balde seria possível e respondeu de forma categórica: "Não".

Publicidade

E prosseguiu: "Existe também o ponto de vista do jogador, mas ele não nos disse nada sobre estar insatisfeito. Não é o caso".