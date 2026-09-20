Caiu o pano sobre as disputas da quinta rodada da Liga Joui de Elite Sub-21, depois de uma rodada marcada por diversos acontecimentos chamativos, começando pela liderança isolada do Al-Ittihad na tabela de classificação, passando pelas partidas de intensa produção ofensiva, até o brilho individual de vários jogadores que se impuseram com força.

O Al-Ittihad conseguiu reforçar sua posição no topo depois de voltar de Al-Majma'ah com uma importante vitória sobre o Al-Faisaly por 3 a 1, elevando sua pontuação para 13 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, enquanto o Al-Fateh se beneficiou do empate entre Al-Ahli e Al-Qadisiyah para subir ao segundo lugar com 12 pontos.

Al-Ittihad isolado na liderança e Al-Fateh se aproxima

O Al-Ittihad manteve suas atuações fortes no campeonato, ao conquistar sua quarta vitória contra um único empate, permanecendo invicto após cinco rodadas e liderando a classificação de forma isolada com 13 pontos.

A vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Faisaly por 3 a 1 veio confirmar a força de seu início de temporada, após conseguir decidir mais um confronto fora de casa e manter sua posição no topo da tabela de classificação.

Em contrapartida, o Al-Fateh aproveitou o tropeço de Al-Ahli e Al-Qadisiyah no empate por 2 a 2 e conquistou uma valiosa vitória sobre o Al-Orobah por 1 a 0, elevando sua pontuação para 12 pontos e subindo ao segundo lugar, com um ponto de vantagem sobre o Al-Ahli, que tem 11 pontos.

Já o Al-Ahli perdeu dois pontos após se contentar com o empate por 2 a 2 diante do Al-Qadisiyah, em um resultado que o afastou da liderança da classificação e deu aos seus rivais a chance de reduzir a diferença.

Al-Taawoun e Al-Riyadh: 7 gols em uma única partida

O confronto entre Al-Taawoun e Al-Riyadh foi o de maior produção ofensiva durante a quinta rodada, após terminar com a vitória do Al-Riyadh por 4 a 3, em uma partida que registrou sete gols no total.

A partida teve claras oscilações ofensivas de ambas as equipes, com o Al-Riyadh conseguindo decidir os três pontos apesar de sofrer três gols, saindo com uma valiosa vitória em uma das partidas mais emocionantes da rodada.

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Nos demais resultados, o Al-Khulood venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1, e o Neom venceu o Al-Khaleej por 1 a 0. Além disso, o Al-Nassr venceu o Damac por 1 a 0, e o Al-Watan venceu o Al-Akhdoud pelo mesmo placar, enquanto o Al-Fateh decidiu seu confronto diante do Al-Orobah por 1 a 0.

A rodada também registrou o empate sem gols entre Al-Ansar e Al-Wehda, e entre Al-Hilal e Al-Jabalain por 3 a 3, enquanto o Al-Feiha conquistou a maior vitória da rodada ao golear o Al-Najma por 4 a 0, e o Al-Ahli empatou com o Al-Qadisiyah por 2 a 2.

8 defesas sem sofrer gols e o Al-Feiha com o destaque mais notável

Oito equipes terminaram sem sofrer gols durante a quinta rodada, após Al-Feiha, Al-Fateh, Al-Watan, Al-Nassr, Neom, Al-Wehda e Al-Ansar, além de outra equipe conforme os resultados da rodada, conseguirem evitar sofrer gols.

O Al-Feiha teve o destaque ofensivo mais notável entre as equipes que mantiveram o gol sem ser vazado, após marcar quatro gols no total diante do Al-Najma, encerrando a partida com uma ampla vitória por 4 a 0.

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Em contrapartida, Al-Fateh, Al-Nassr, Neom e Al-Watan se contentaram com um único gol para decidir suas partidas, enquanto o confronto entre Al-Wehda e Al-Ansar terminou com empate sem gols, confirmando que a solidez defensiva esteve fortemente presente em vários confrontos.

A partida entre Al-Hilal e Al-Jabalain foi uma clara exceção a esse quadro, após as redes balançarem seis vezes em um confronto que terminou com empate por 3 a 3, ficando cada equipe com um ponto.

Al-Ghamdi rouba a cena e três duplas de gols

Ammar Al-Ghamdi foi o nome de maior destaque na quinta rodada, após liderar o Al-Ittihad na vitória sobre o Al-Faisaly por 3 a 1 e marcar os três gols, sendo o único jogador a conseguir registrar um hat-trick durante a rodada.

Al-Ghamdi elevou sua pontuação para 6 gols no campeonato após esse hat-trick, subindo ao segundo lugar na lista de artilheiros, atrás de Mohammed Al-Issa, craque do Al-Ettifaq, por diferença de apenas um gol.

E Al-Ghamdi não foi o único jogador a brilhar ofensivamente, já que a rodada registrou três duplas de gols, marcadas por Abdulmajeed Al-Sharif, jogador do Al-Taawoun, Daniel Al-Habib, jogador do Al-Feiha, e Kabiru Salisu, jogador do Al-Jabalain.

E assim caiu o pano sobre uma quinta rodada que trouxe muitos números e momentos chamativos, mas o acontecimento mais notável seguiu sendo a liderança do Al-Ittihad, que se tornou mais nítida, ao lado do hat-trick que deu a Ammar Al-Ghamdi o título de craque da rodada e acendeu a disputa pela liderança da artilharia no início da temporada.