A décima rodada da Liga Joy de Elite Sub-21 foi marcada por uma competição acirrada, após a realização de 9 partidas ao longo dos dias de sábado, domingo e segunda-feira, em meio ao adiamento de 3 confrontos para datas posteriores. Enquanto isso, o Al-Ittihad seguiu impondo seu domínio no topo da classificação e manteve sua campanha invicta.

As partidas registraram 26 gols, e o confronto entre Al-Tadhamon e Al-Akhdoud foi o mais farto em termos de gols, encerrado com a vitória do Al-Tadhamon pelo placar de 3 a 2. Já o NEOM e o Al-Ittihad conquistaram as duas maiores vitórias da rodada, com o primeiro superando o Al-Watan por 4 a 0 e o segundo vencendo o Al-Ansar pelo mesmo resultado.

Resultados da décima rodada

Os demais resultados foram a vitória do Al-Hazem sobre o Al-Khaleej por dois a zero, a do Al-Hilal sobre o Damac por 2 a 0, e a do Al-Ahli sobre o Al-Ettifaq pelo mesmo placar, enquanto o Al-Nassr empatou com o Al-Riyadh por 1 a 1. O Al-Fateh também superou o Al-Kholood por 3 a 1, e o Al-Wehda conquistou uma vitória fora de casa diante do Al-Najma por um a zero.

Seis clubes saíram com o gol intacto durante a rodada, sendo eles Al-Hazem, Al-Hilal, NEOM, Al-Ittihad, Al-Ahli e Al-Wehda. Já o Al-Ittihad e o NEOM dividiram o título de melhor ataque desta fase, após cada um marcar 4 gols, enquanto a partida entre Al-Tadhamon e Al-Akhdoud foi a única a registrar 5 gols.

Al-Ittihad segue isolado na liderança

No que diz respeito à tabela de classificação, o Al-Ittihad seguiu na liderança com 26 pontos, após conquistar 8 vitórias e empatar em duas partidas sem sofrer qualquer derrota, mantendo sua campanha destacada após 10 rodadas disputadas.

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O Al-Ahli aparece na segunda posição com 22 pontos, a 4 pontos do líder, enquanto o Al-Fateh ocupa a terceira colocação com 20 pontos. O Al-Taawoun e o Al-Riyadh vêm nas duas posições seguintes com 18 pontos cada, e em seguida o Al-Hilal em sexto com 17 pontos, à frente do Al-Ettifaq e do Al-Feiha, que possuem 15 pontos cada.

3 partidas adiadas na rodada

As partidas da décima rodada não foram completadas, após a decisão de adiar 3 confrontos. O Al-Orobah enfrenta o Al-Qadisiyah no dia 17 de dezembro, enquanto o Al-Faisaly encara o Al-Feiha no dia seguinte, e a partida entre Al-Taawoun e Al-Jabalain será disputada no sábado.

Espera-se que os resultados desses confrontos influenciem o desenho da tabela de classificação, especialmente diante da proximidade de pontos entre vários times nas posições da terceira à sétima, o que torna a conclusão das partidas adiadas importante para definir os contornos da disputa ao longo das próximas rodadas.