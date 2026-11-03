Johan Bakayoko pode deixar o RB Leipzig neste inverno, segundo a Sky Sports Germany. O ex-jogador do PSV pode ser contratado por 12 milhões de euros.

Na semana passada, a Sport BILD informou que Bakayoko foi afastado e enviado às arquibancadas. O atacante belga chegou atrasado a uma reunião da equipe no início de outubro e, desde então, não tem sido relacionado para os jogos.

Em sua primeira temporada pelo Leipzig, o atacante sofreu bastante com lesões. No fim, disputou apenas 22 partidas pelo clube e marcou três gols.

Nesta temporada, a situação de Bakayoko está ainda mais difícil. Ele jogou apenas 144 minutos e caiu para o quarto lugar na ordem de preferência. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) e Andrija Maksimovic (19) já passaram à frente dele.

Mesmo com o calendário duplo do Leipzig, Bakayoko quase não entra em campo. No início de outubro, ele chegou a ser suspenso por motivos disciplinares e, desde então, nem sequer ficou no banco de reservas.

O Leipzig quer vender o jogador de 23 anos. Segundo a Sky, ele pode ser contratado por 12 milhões de euros. O clube da Alemanha Oriental também não descarta um empréstimo. De acordo com o Transfermarkt, Bakayoko vale 20 milhões de euros.

Bakayoko recebe um salário entre 2 milhões e 4 milhões de euros por ano no Leipzig. O clube o contratou do PSV no verão de 2025 por 18 milhões de euros. O jogador, que disputou 18 partidas pela seleção da Bélgica, assinou contrato até meados de 2030.