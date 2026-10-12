A delegação do Barcelona viajou para Istambul, preparando-se para enfrentar o Galatasaray amanhã, terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, após o clube catalão anunciar uma lista com 22 jogadores, sem realizar qualquer alteração, na tentativa de manter seu início forte na competição depois da vitória sobre o Feyenoord por 5 a 1 na rodada de abertura.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o técnico Hansi Flick manteve a lista que havia anunciado na manhã desta segunda-feira, diante das ausências de Raphinha e Frenkie de Jong, além de Andreas Christensen e Ronny Bardji, por lesão, enquanto a equipe aguarda o retorno de vários de seus jogadores no período que vem.
A lista conta com os goleiros Joan García, Dominik Livakovic e Wojciech Szczesny, além dos defensores Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Baldé e Xavi Espart. No meio-campo estão Rodrigo Hernández, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López e Brian Fariñas, enquanto o setor ofensivo é comandado por Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e Hamza Abdelkarim.
A situação de Raphinha ganha destaque no cenário, depois que o presidente do clube, Joan Laporta, indicou a possibilidade de seu retorno diante do Paris Saint-Germain, no dia 20 de outubro, enquanto Flick espera contar com De Jong contra o Sevilla, no próximo sábado, após o jogador receber a liberação médica, depois de uma ausência de três meses e meio.
Eric García se destaca como o principal retorno para os cálculos europeus, já que se prepara para disputar sua primeira partida na Liga dos Campeões nesta temporada, após o cumprimento da suspensão que lhe foi imposta por sua expulsão diante do Atlético de Madrid, na partida de volta das quartas de final da edição passada.
A delegação do Barcelona deve chegar a Istambul ao meio-dia, antes de seguir para o hotel e depois para o estádio Rams Park, onde Flick e Pau Cubarsí concederão a entrevista coletiva, com a equipe realizando seu último treino no gramado do estádio como preparação para o confronto.
A expectativa é de que o Barcelona entre em campo com o segundo uniforme desta temporada, que combina as cores preta e violeta, em uma partida na qual a equipe busca sua segunda vitória na competição e o fortalecimento de seu início europeu.