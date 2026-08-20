A transferência de Tristan Gooijer para o Lommel SK corre o risco de não se concretizar, informou o De Telegraaf na tarde desta quinta-feira. O Ajax já chegou a um acordo com o clube belga pelo defensor de 21 anos, mas o próprio Gooijer parece não conseguir chegar a um entendimento com o Lommel.

É o que informa Mike Verweij nesta quinta-feira, em nome do De Telegraaf. “O Ajax tem um acordo com o Lommel. Mas Gooijer e o clube parecem não conseguir chegar a um entendimento. O negócio está por um fio”, escreveu o setorista do Ajax no X.

Um dia antes, a saída de Gooijer de Amsterdã ainda parecia ser apenas uma questão de tempo. Naquele momento, os clubes já estavam em estágio avançado nas negociações por uma transferência em definitivo, pela qual o Lommel pagaria cerca de meio milhão de euros.

Gooijer ainda tem contrato com o Ajax até meados de 2029 e, segundo o De Telegraaf, recebe algumas centenas de milhares de euros por ano. Com a saída definitiva do defensor, o diretor técnico Jordi Cruijff voltaria a criar espaço na folha salarial do clube de Amsterdã.

No Lommel, Gooijer poderia se tornar companheiro de equipe de Don-Angelo Konadu. O clube belga, que faz parte do City Football Group, já havia contratado por empréstimo o atacante de 20 anos junto ao Ajax, enquanto Gooijer deveria se transferir em definitivo.

O Ajax está atualmente ocupado em negociar a saída de jogadores antes que o clube possa voltar ao mercado da bola. Mika Godts já saiu por 55 milhões de euros para o Paris Saint-Germain, enquanto o NEC paga 2,5 milhões de euros, sem contar até meio milhão de euros em bônus, por Ahmetcan Kaplan.

Ko Itakura já está a caminho do Borussia Mönchengladbach, enquanto Josip Sutalo está perto de um período de empréstimo ao Lazio. Owen Wijndal e Kasper Dolberg também ainda podem sair. O espaço financeiro que surgir com isso o Ajax quer usar para um zagueiro pela direita, um volante e reforços para os dois lados do campo.