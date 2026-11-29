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Marc ter Stegen não desceu do ônibus do Ajax neste domingo, em De Kuip. O goleiro alemão perderá o clássico contra o Feyenoord.

Assim, Maarten Paes deve assumir a vaga no gol. O goleiro também foi titular na semana passada contra o ADO Den Haag (3 a 0), quando Ter Stegen voltou do período de jogos pelas seleções sem estar em plenas condições.

O motivo da ausência de Ter Stegen desta vez não está claro. Na última quinta-feira, ele defendeu o gol do Ajax na vitória por 4 a 0 sobre o FC Thun, pela Conference League.

“Eu estava com alguns incômodos leves, mas, como vocês viram ontem, está tudo bem”, disse Ter Stegen na sexta-feira.

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O Ajax já se pronunciou sobre a situação. Segundo o clube, Ter Stegen terminou o treino de sábado sem estar em plenas condições, e por isso foi decidido deixá-lo fora da lista de relacionados para a partida.

Está claro, portanto, que Paes assumirá seu lugar. Confira aqui a escalação completa do Ajax.