O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que seu zagueiro espanhol Raúl Asencio passará por uma cirurgia nas próximas horas, após sofrer uma lesão na tíbia da perna direita, em um novo golpe para a defesa do clube merengue na atual temporada.

O Real Madrid afirmou, em comunicado oficial: "Nosso jogador Raúl Asencio será submetido amanhã a uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita".

Por sua vez, o jornal "Marca" informou que Asencio, após a cirurgia, precisará de um longo período de recuperação, que o manterá afastado dos gramados por um prazo que varia de dois a quatro meses, o que significa que o jogador ficará ausente dos gramados praticamente até o início do próximo ano.

O zagueiro do Real Madrid foi obrigado a interromper os treinos novamente devido ao retorno da dor e, após apenas um dia, os piores temores se confirmaram em Valdebebas, e o defensor espanhol passará pela cirurgia.

A dor não cessou em nenhum momento, e uma nova crise de dor na região lesionada foi a gota d'água, o que levou à decisão de realizar uma cirurgia no jogador.

A cirurgia já pairava no horizonte de Asencio desde o fim da temporada passada, quando essa opção já estava sobre a mesa, com o aproveitamento do verão para reduzir o longo período de recuperação.







