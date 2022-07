Equipes se enfrentaram neste domingo (03), em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão

Na tarde deste sábado, Bahia e Grêmio se enfrentaram na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo truncado, as equipes ficaram no empate em 0 a 0, sem grandes emoções.

Com as duas equipes no G4 da Série B, era esperado um jogo bonito e com muitas chances de gols. O primeiro tempo, porém, não teve nada disso e a partida ficou marcada por disputas de bola no meio-campo e erros de decisão.

A segunda etapa foi um pouco melhor, com as duas equipes buscando mais o gol. Com seis minutos, Rodallega parou em Gabriel Chapecó, que fez boa defesa para impedir o gol.

Goleiro gremista salvou com o pé pic.twitter.com/EIYbtwH7KQ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 3, 2022

Os donos da casa seguiram pressionando, mas não abriram o placar. Muito por conta da boa atuação do arqueiro do Grêmio, que fez boas defesas. O Imortal tentou atacar através de contra-ataques, mas também não obteve sucesso e o jogo terminou empatado.

Com os resultados da rodada, as duas equipes permanecem no G4 da Série B e garantiriam o acesso no momento. O Bahia volta a entrar em campo no sábado, quando visita o Vila Nova, enquanto o Grêmio recebe o Náutico.