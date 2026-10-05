Badou Zaki, novo diretor técnico da seleção da Jordânia, afirmou que a Jordânia possui todos os elementos necessários para seguir evoluindo e alcançar resultados expressivos, destacando que as conquistas recentes não vieram do nada, mas sim como fruto de um renascimento abrangente e do surgimento de uma geração diferenciada de jogadores.

Zaki assumiu o comando da seleção jordaniana substituindo seu compatriota Jamal Sellami, que levou a equipe à classificação para a Copa do Mundo de 2026, depois de Hussein Ammouta já ter conduzido o time à final da Copa da Ásia de 2023 e à final da Copa Árabe de 2025.

Zaki disse, em declarações ao site da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que assumir o treinamento da Jordânia representa "um novo capítulo e um novo desafio" em sua trajetória, manifestando sua felicidade em comandar uma seleção que conquistou feitos históricos nos últimos anos.

O treinador marroquino apontou que a evolução vivida pelo futebol jordaniano se refletiu claramente no nível da seleção e em seus resultados, afirmando que seu objetivo é construir sobre o que já foi alcançado, preservando a identidade da equipe e formando uma seleção organizada e equilibrada, visando os compromissos futuros, com destaque para a Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita.

Zaki explicou que acompanhou a seleção jordaniana por um longo período, o que lhe proporcionou um bom conhecimento das capacidades técnicas, táticas e individuais de seus jogadores, apontando que a fase atual conta com a avaliação da prontidão de todos os elementos e o estudo das opções disponíveis, mantendo a estabilidade da equipe.

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Sobre as razões do salto alcançado pela Jordânia, Zaki disse que as conquistas vieram como resultado de um "renascimento abrangente" que coincidiu com o surgimento de uma "geração dourada" de jogadores, além da evolução da infraestrutura, da disseminação das academias, da ampliação da base de seleção dos jogadores para as seleções nacionais e da atenção dada aos torneios das categorias de base.

O treinador marroquino descreveu a primeira participação da Jordânia em uma Copa do Mundo como uma "campanha bem-sucedida e honrosa sob todos os aspectos", apontando que disputar competições diante de grandes seleções como Argentina, Áustria e Argélia proporcionou aos jogadores uma experiência importante e comprovou sua capacidade de competir nos mais altos níveis.

Sobre as mudanças que fez na lista, que incluíram 9 jogadores, Zaki afirmou que suas escolhas se baseiam na prontidão técnica e física e nas necessidades da equipe, destacando que a porta está aberta a todos, e que o desempenho, a prontidão e a capacidade de servir à seleção são os critérios fundamentais.

Zaki recusou-se a antecipar o assunto da classificação da Jordânia para a Copa do Mundo de 2030, afirmando que o foco atual está voltado para a Copa da Ásia de 2027, antes de acrescentar que a seleção possui os elementos e a experiência que a ajudam a chegar à Copa do Mundo de forma regular, caso mantenha o trabalho, a evolução e a continuidade.

Zaki encerrou suas declarações reafirmando que ver a Jordânia na Copa do Mundo de 2030 será algo especial para ele, especialmente com o Marrocos sediando o torneio, mas ressaltou a necessidade de lidar com cada fase em seu devido tempo e avançar "passo a passo".