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O Barcelona sofreu um novo golpe com a lesão do lateral-esquerdo Alejandro Balde, que precisou deixar o duelo contra o Sabah, do Azerbaijão, com dores no tornozelo direito, depois de fazer uma de suas melhores atuações na temporada e dar uma assistência durante a partida.

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O lance aconteceu na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, que o time espanhol venceu por 4 a 1 após uma grande atuação.

O Barcelona chegou a 12 pontos ao conquistar sua quarta vitória em cinco jogos e deu mais um passo rumo a uma vaga entre os oito primeiros, que se classificam diretamente para o mata-mata.

Balde foi uma das principais novidades na escalação do técnico Hansi Flick, que apostou em reservas e jogadores menos utilizados diante da maratona de jogos nas próximas semanas. Assim, o lateral espanhol fez sua primeira partida como titular nesta temporada.

Balde aproveitou muito bem a oportunidade e teve uma atuação de destaque no primeiro tempo. Com velocidade e movimentação ofensiva, deu vida ao lado esquerdo e construiu um bom entrosamento com o companheiro Anthony Gordon, com os dois alternando funções e espaços.

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Sua principal contribuição veio quando ele arrancou no espaço às costas da defesa do Sabah e mandou um cruzamento rasteiro preciso para Karim Adeyemi, que completou para as redes e marcou o terceiro gol do Barcelona.

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A influência de Balde não se limitou ao ataque. Ele mostrou disciplina defensiva, manteve bem o posicionamento e acompanhou os adversários, sem cometer os erros que lhe renderam críticas em partidas anteriores.

A atuação do jogador espanhol, porém, ficou incompleta: ele sofreu uma lesão no tornozelo direito em uma de suas tentativas de finalização, pediu substituição e deixou o campo aos 64 minutos, segundo o jornal "Sport".

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Já o jornal "AS" explicou que a lesão ocorreu após um apoio malsucedido do pé direito ao tentar jogar a bola, o que provocou uma torção no tornozelo. O diário destacou que as expressões de dor no rosto do jogador e a dificuldade para se levantar geraram preocupação sobre a natureza da lesão.

O jornal acrescentou que as avaliações iniciais apontam para uma possível entorse no tornozelo de Balde, mas o grau da lesão só será definido pelos exames médicos aos quais ele será submetido após o retorno a Barcelona. A expectativa é que incluam uma ressonância magnética para definir o diagnóstico e o possível tempo de ausência.

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Lesão gera dúvidas sobre o futuro do lateral

As consequências da lesão de Balde não se limitam a uma possível ausência nos próximos jogos. O "AS" relacionou o novo problema ao futuro do jogador na janela de transferências de inverno, avaliando que a lesão pode complicar uma eventual saída do Barcelona em janeiro.

O jornal citou o caso do sueco Roony Bardghji, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito em agosto passado, o que atrapalhou sua saída do clube. No entanto, ressaltou que a lesão de Balde parece menos grave, de acordo com as avaliações iniciais, e reforçou que é preciso aguardar os exames antes de um veredito final.

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Dessa forma, uma noite que representava uma oportunidade importante para Balde recuperar espaço e convencer Flick de que pode fazer a diferença acabou se transformando em uma nova fonte de preocupação para o Barcelona, que aguarda a confirmação da gravidade da lesão e do tempo de ausência do jogador.