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O AZ venceu o Sparta Rotterdam por 5 a 1 neste domingo, sem grandes dificuldades. A equipe do técnico Leeroy Echteld saiu atrás após um gol de Isaac Babadi, mas empatou em dois minutos e abriu vantagem no segundo tempo. O AZ ultrapassou o Feyenoord e agora é o quarto colocado; o Sparta ocupa a 14ª posição.

A tarde havia começado bem para o Sparta. Babadi, muito criticado no intervalo , abriu o placar no Het Kasteel aos 15 minutos. O jogador emprestado pelo PSV cortou para dentro e finalizou. A bola passou por baixo de Jari De Busser, que poderia ter defendido: 1 a 0.

A vantagem inesperada durou pouco. Após boa jogada de Ro-Zangelo Daal pela esquerda, Matéo Chávez finalizou no canto oposto.

O restante do primeiro tempo teve nível abaixo do esperado, com poucas chances para as duas equipes. Após o intervalo, o AZ aumentou a intensidade e logo virou para 2 a 1. Stengs recebeu a bola em velocidade do ex-jogador do Sparta Ayoub Oufkir e marcou com a perna direita, a menos hábil.

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O gol deu tranquilidade ao AZ, que voltou a marcar pouco depois. Chávez encontrou Dave Kwakman com espaço no meio-campo, e ele acertou um chute seco de longe.

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O Sparta ainda esboçou uma reação com Andrej Kostic. O reserva finalizou, a bola desviou em De Busser e acertou a parte de cima do travessão. Do outro lado, um gol de Daal foi anulado por falta de Mexx Meerdink.

Pouco mais de dez minutos após ter seu gol anulado, Daal conseguiu comemorar. O ponta marcou após passe de Chávez, que, além do gol, chegou a duas assistências.

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Faltando pouco menos de 15 minutos, a situação do Sparta piorou: o capitão Bruno Martins Indi recebeu o segundo cartão amarelo, e consequentemente o vermelho, por uma falta bastante desajeitada.

Com um jogador a menos, o Sparta ainda sofreu mais um gol na reta final. Wassim Bouziane cruzou, e Seiya Maikuma finalizou bem na segunda trave: 5 a 1.