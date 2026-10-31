AZ frustrado após derrota na casa do Ajax: "Merecíamos vencer"

Peer Koopmeiners está muito frustrado com a derrota do AZ para o Ajax (1 a 0). Após a partida, o capitão da equipe de Alkmaar afirmou à ESPN que seu time merecia ter vencido na Johan Cruyff Arena.

"Acho que merecíamos mais", começou Koopmeiners após a partida. "É uma pena sofrer o gol do 1 a 0 tão cedo. Viemos para cá com muita confiança, tínhamos mesmo."

O Ajax abriu o placar com um gol de cabeça de Tolu Arokodare. As duas equipes criaram boas chances depois disso, mas não houve mais gols. "Tirando o começo, também mostramos isso. Merecíamos ter vencido."

"Você sabe que precisa entrar no jogo aqui, claro. É uma pena, porque isso vem acontecendo conosco há algumas semanas seguidas e não precisava ser assim. Depois do 1 a 0, dá para ver imediatamente como jogamos com facilidade e como também dominamos aqui."

O AZ não venceu nenhum de seus últimos quatro jogos pela Eredivisie. Antes da derrota para o Ajax, perdeu para o FC Twente (0 a 2), empatou com sorte fora de casa com o SC Cambuur (2 a 2) e perdeu para o Feyenoord (2 a 0). Com isso, o AZ caiu para a quinta posição.

Koopmeiners sabe onde está o problema. "Chegar de fato à frente do gol, marcar esses gols, está um pouco difícil neste momento. É preciso colocar jogadores na área para marcar, simples assim. Não estamos sendo suficientemente incisivos nisso."

"Até conseguimos avançar bem pelas pontas, mas aí não temos jogadores bem posicionados na área. No fim, tivemos, e aí é preciso marcar. Acho que tivemos as chances. Como eu disse: finalmente, você merece vencer."

Koopmeiners não está muito preocupado. "Tento levar a bola para o ataque, e então eles precisam colocá-la para dentro. Eles realmente sabem fazer isso, mostramos isso muito bem no começo da temporada."

"Isso também tem a ver com confiança, que precisa voltar a crescer. Mas, no fim das contas, é preciso matar um jogo desses", concluiu Koopmeiners, que agora pode se preparar para uma partida especial. Na quinta-feira, a Juventus de seu irmão Teun visitará Alkmaar pela Liga Europa.