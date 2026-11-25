Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O AZ enfrenta nesta quinta-feira, pela fase de liga da Liga Europa, um Sparta Praga em má fase. Qual é a situação do tradicional clube tcheco, que demitiu Brian Priske no último fim de semana? Voetbalzone conversou com o jornalista Pavel Stastny sobre o próximo adversário europeu do AZ.

O jornalista, que acompanha de perto o Sparta Praga, detalha a saída antecipada do ex-treinador de clubes como Royal Antwerp FC e Feyenoord. Priske voltou ao clube em 2025, depois de já ter sido treinador da equipe em Praga entre 2022 e 2024. "O Sparta foi eliminado da copa nacional e agora está 13 pontos atrás do rival Slavia Praga no Campeonato Tcheco."

Demissão de Priske



"Os resultados pioraram cada vez mais nas últimas semanas, e o jogo em casa contra o Slovan Liberec também terminou com um resultado decepcionante", diz Stastny sobre a dolorosa derrota por 3 a 1 no último domingo, que acabou custando o cargo a Priske. "O clima no estádio estava muito hostil. Os torcedores gritavam 'Priske, cai fora' e insultavam a diretoria do clube. A saída dele havia se tornado inevitável." O treinador dinamarquês foi demitido no dia seguinte, após a quinta partida consecutiva do Sparta sem vitória.

Getty Images

No início desta temporada, o clima entre os torcedores do Sparta era bem mais esperançoso. Segundo Stastny, isso mudou quando o principal jogador da equipe, Adam Karabec, sofreu uma lesão no tornozelo no fim de setembro. "Depois da lesão dele, o time realmente começou a oscilar. Ele era a referência do ataque e oferecia criatividade e soluções inesperadas perto do gol adversário." Karabec está perto de voltar após dois meses de ausência, mas tarde demais para garantir a permanência de Priske em Praga.

Publicidade Publicidade

Outro nome de destaque no elenco do adversário do AZ é Jonatan Brunes. O atacante norueguês de 26 anos e 1,89 metro chegou à epet ARENA no último verão cercado de expectativas. "O Sparta pagou entre cinco e seis milhões de euros por ele", explica o jornalista. "Embora Brunes seja atualmente o artilheiro do Campeonato Tcheco, espera-se mais dele. Ele desperdiçou várias chances claras nos últimos meses. A maior força do Sparta, aliás, está nas pontas. Josimar Alcócer e John Mercado são rápidos e driblam bem."

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

A Liga Europa deve servir de distração para o Sparta em meio à turbulência. Com quatro pontos nos quatro primeiros jogos, a equipe não teve um grande começo na fase de liga, embora os playoffs ainda estejam ao alcance. "O Sparta certamente tinha a ambição de chegar à fase eliminatória da Liga Europa, mas a derrota para o Lillestrøm SK causou um prejuízo considerável. O Sparta estava à frente no placar, mas sofreu gols nos minutos finais por erros defensivos. Isso pode acabar sendo decisivo", diz Stastny, que não descarta um cenário desfavorável.

Getty Images

O Sparta também tem sido bastante irregular na 1. Liga tcheca. O título nacional já parece uma utopia para o adversário do AZ. "O Sparta tem sido inconsistente demais, e a distância para os líderes do campeonato é enorme. Tanto o treinador Brian Priske quanto o diretor técnico Tomas Rosicky já foram substituídos. A primeira prioridade é contratar um novo treinador e, depois, resolver os problemas do elenco durante a janela de transferências de inverno."

Publicidade

Na manhã de quarta-feira, foi anunciado que Lukás Bláza assumirá o Sparta interinamente. Nas próximas semanas, ele terá a ajuda de Miroslav Droppa, que já trabalhava como treinador das categorias de base do clube tcheco. Bláza comandava o Loko Praha, da terceira divisão, um clube parceiro do Sparta Praga. Caberá à dupla tentar um pequeno milagre na quinta-feira e tirar três pontos do AZ na Liga Europa.

Sparta e AZ se enfrentaram pela primeira vez em competições europeias na temporada passada. O time de Alkmaar impressionou em março deste ano, lembra Stastny. "Todo mundo ainda se lembra do jogo de volta entre os dois clubes em Praga." O AZ venceu por 4 a 0 em Praga nas oitavas de final da Conference League, uma semana depois da vitória por 2 a 1 no AFAS Stadion. Troy Parrott e Sven Mijnans, que já não jogam em Alkmaar, foram os destaques do AZ naquela ocasião.

Getty Images

Publicidade

O AZ inicia às 21h desta quinta-feira a partida fora de casa contra o Sparta Praga, que somou dois pontos a menos que o time de Leeroy Echteld. O calendário do ano na Liga Europa se encerra em 10 de dezembro, com um jogo em casa contra o Sturm Graz. A fase de liga termina em janeiro do próximo ano, com uma partida em casa contra o Dinamo Zagreb (21 de janeiro) e outra fora contra o Benfica (28 de janeiro).