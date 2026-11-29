O AZ não conseguiu dar sequência à espetacular vitória por 4 a 2 sobre o Sparta Praga na Liga Europa. Em Zwolle, o time de Alkmaar não passou pelo PEC. Os donos da casa abriram o placar com Sydney van Hooijdonk, e apenas Jordy Clasie marcou no segundo tempo: 1 a 1. O AZ perdeu a chance de ultrapassar o FC Twente, terceiro colocado. O PEC, comandado por Alex Pastoor, está em 12º.
No início da partida, o goleiro do PEC, Jasper Schendelaar, precisou fazer algumas defesas para parar finalizações de Valdemar Byskov e Mateo Chávez. Ele também defendeu um chute forte de Dave Kwakman.
O PEC se concentrou em fechar os espaços e tentou sair para o ataque de vez em quando. Em uma dessas jogadas, Van Hooijdonk entrou na área com a bola e chutou na rede pelo lado de fora.
Alguns minutos antes do intervalo, o PEC Zwolle abriu o placar de forma surpreendente. Damian van der Haar levantou a bola para Van Hooijdonk, que esperava livre na segunda trave e cabeceou com precisão no canto próximo: 1 a 0.
Foi o terceiro gol do atacante na temporada. Logo após o intervalo, Younes Namli pareceu perto de ampliar a vantagem, mas não conseguiu. O dinamarquês acertou em cheio uma sobra de bola, mas mandou para fora.
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O técnico do AZ, Leeroy Echteld, tentou mudar o jogo com as entradas de Clasie e, pouco depois, de Calvin Stengs. Este último arriscou um chute forte, que Ryan Thomas desviou de cabeça por pouco acima do gol.
A dez minutos do fim, Ayoub Oufkir passou por seu marcador e cruzou para a segunda trave, onde Sherel Floranus afastou a bola. O defensor, porém, a deixou nos pés de Clasie, que acertou um chute forte no canto próximo para empatar: 1 a 1.
Já nos acréscimos, o PEC teve uma grande chance de marcar o gol da vitória contra todas as expectativas. Jari De Busser reagiu rapidamente, saiu do gol e defendeu a finalização de Jan Burger: 1 a 1.
Assim, o AZ deixou pontos pelo caminho de forma surpreendente e está, no momento, cinco pontos atrás do líder PSV. O PEC vive uma excelente fase e não perdeu nenhum dos seus últimos seis jogos na Eredivisie.