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Ayoub Oufkir foi decisivo para o AZ na quinta-feira. O marroquino entrou após o intervalo contra o Sparta Praga e, com dois gols, teve enorme participação na ótima vitória por 4 a 2. Os analistas da Ziggo Sport, Youri Mulder e Khalid Boulahrouz, elogiaram o ponta.

Oufkir entrou aos 56 minutos e, depois que o também ponta Ro-Zangelo Daal empatou com um belo gol, acertou um chute de fora da área para fazer 3 a 2. O gol do 4 a 2, em um contra-ataque, também foi de Oufkir.

“Dois gols incríveis de um jogador incrível que, infelizmente... Bom, nós sabemos”, diz Mulder, referindo-se à recente decisão de Oufkir de defender o Marrocos, e não a Holanda. “Aquela finta curta para dentro e depois mais um passo, porque ele vê um defensor vindo em sua direção...”, comenta o analista ao rever o gol do 3 a 2.

No gol do 4 a 2, Oufkir deixou o último defensor para trás com uma finta e finalizou de direita. “Conseguir passar pelo marcador dos dois lados e chutar com a esquerda e com a direita, isso é uma arma valiosa. Ele também finalizou muito bem nesse lance. Excelente.”

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Boulahrouz espera que o técnico Leeroy Echteld mantenha Oufkir no time. “Espero que ele conquiste a posição de ponta direita. Patati recebeu tantas chances... O mesmo vale para Byskov. É preciso seguir em frente e render como time. A queda de rendimento é grande demais e, com esse garoto, dá para avançar. Ele está cada vez melhor e começa a transformar suas atuações em gols e assistências.”

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Oufkir apareceu diante das câmeras com um grande sorriso. “Uma noite maravilhosa. É muito bom, é uma sensação ótima marcar e ser importante para o time. Também preciso dizer que lidamos bem com a situação no segundo tempo. E, claro, depois do sermão do treinador no vestiário... É fantástico como temos conseguido virar os jogos e vencer ultimamente.”

“Não fomos bem no primeiro tempo. Mas estávamos nos esforçando. No intervalo, ouvimos do treinador o que ele tinha a dizer, claro, porque queremos vencer e precisamos ganhar jogos como esse. Depois, tudo correu muito bem, tanto para o time quanto individualmente. Isso me deixa muito feliz, é fantástico.”

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“Marcar gols assim na Liga Europa, e também aquele do Ro’tje, não é lindo? Fantástico. Estas já são semanas muito boas, e espero que as coisas só melhorem. Vamos dar tudo de nós em cada jogo.”

Oufkir também chama de “fantástico” comemorar a vitória com os torcedores. “Hoje, tudo foi ótimo. Posso continuar dizendo ‘fantástico’, mas tudo foi mesmo ótimo”, afirma Oufkir, que voltou a receber elogios dos presentes no estúdio após a entrevista.

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“Que cara legal, isso não é incrível?”, diz o apresentador Wytse van der Goot. “Isso deixa a gente feliz.” Mulder acrescenta: “Ele tem aquele brilho nos olhos, como quem diz: ‘Jogamos uma competição europeia!’”, afirma o diretor técnico do Schalke 04.