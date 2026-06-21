Ayase Ueda é a protagonista da maior vitória de todos os tempos do Japão na Copa do Mundo

O Japão, assim como a seleção holandesa, soma quatro pontos em duas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo. Graças, em parte, a um forte primeiro tempo, a fraca Tunísia foi derrotada por 0 a 4 em Guadalupe, no México, o que representa, de imediato, a maior vitória de todos os tempos em uma Copa do Mundo. O Japão, que encerra a fase de grupos do Grupo F na sexta-feira contra a Suécia, está muito perto das oitavas de final da Copa do Mundo graças aos três pontos conquistados.

A seleção japonesa, que na semana passada conquistou um ponto contra a Holanda, teve um início de jogo dos sonhos. Após um ataque pela esquerda, Daichi Kamada conseguiu finalizar de perto. O Japão entrou no ritmo e dobrou a vantagem aos trinta minutos de jogo: o atacante do Feyenoord, Ayase Ueda, viu um chute de fora da área entrar no canto inferior esquerdo.

O Japão controlava claramente a partida e não tinha muito a temer da Tunísia, que se mostrava sem brilho; Hervé Renard assumiu o comando do banco pela primeira vez, e o goleiro Aymen Dahmen defendeu a bola bem na linha em mais um ataque do Japão.

Um novo revés parecia iminente, uma semana após a humilhante derrota por 1 a 5 para a Suécia, que, por sua vez, havia sido goleada no sábado pela seleção holandesa pelo mesmo placar. De qualquer forma, os japoneses voltaram para o vestiário muito satisfeitos após o apito do intervalo.

O panorama da partida não mudou, na verdade, após o intervalo. O Japão mantinha o controle e não deixava o adversário voltar ao jogo. A equipe de Hajime Moriyasu selou definitivamente a vitória a 20 minutos do fim. Ueda passou por Junya Ito e o ponta-direita finalizou com precisão.

Com isso, toda a tensão se dissipou em Guadalupe. Ueda deu o toque final com uma belíssima cabeçada de contramão e certeira. O Japão chega a quatro pontos graças à ampla vitória, assim como a Holanda. Na sexta-feira, segue-se o confronto com a Suécia, que soma três pontos e busca revanche após a humilhante derrota para a Oranje.

Para a Tunísia, a Copa do Mundo já chegou ao fim após duas partidas. As goleadas sofridas contra a Suécia e o Japão tornam impossível para a equipe de Renard chegar à fase eliminatória. No entanto, na madrugada de quinta para sexta-feira, a equipe ainda enfrentará a Holanda.