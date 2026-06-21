Aviso da França sobre o Iraque: nos espera uma partida que vai contrariar as expectativas... e conhecemos o plano deles

William Saliba, zagueiro da seleção francesa, demonstrou cautela em relação ao confronto contra o Iraque na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ao falar sobre o próximo jogo dos Bleus, marcado para a manhã da próxima terça-feira na segunda rodada do Grupo 9, Saliba enfatizou que a seleção francesa não espera um jogo fácil, apesar das diferenças entre as duas equipes.

O zagueiro do Arsenal revelou que os jogadores da França e a comissão técnica assistiram a trechos da partida do Iraque contra a Noruega como parte dos preparativos para o confronto.

“Assistimos a alguns trechos do vídeo da partida deles contra a Noruega”, disse Saliba durante uma coletiva de imprensa no sábado.

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A Reuters reproduziu as palavras de Saliba, que afirmou: “O Iraque tem uma boa equipe, e a partida não será fácil, mesmo que alguns pensem que será. Eles se classificaram, venceram a Bolívia para garantir sua vaga e empataram com a Espanha (em um amistoso logo antes da Copa do Mundo), e esperamos uma partida difícil”.

O Iraque, que empatou em 1 a 1 com a Espanha em um amistoso dias antes do início do torneio, nunca venceu uma partida na Copa do Mundo, tendo perdido todas as suas três partidas na fase de grupos em sua única participação anterior, em 1986.

O zagueiro francês destacou que os resultados do torneio mostraram a capacidade de muitas seleções de competir com as favoritas, o que leva a França a encarar com seriedade o confronto contra o Iraque.

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O zagueiro da França, Lucas Dini, disse ainda: “Acho que será uma partida muito emocionante. Eles estão jogando para se manterem na competição, então será uma partida muito física”.

Dini acrescentou: “Conhecemos o esquema que eles vão usar, o 4-4-2, e os seus atacantes. Será uma partida muito direta, e precisamos estar preparados para isso”.

A seleção francesa estreou na Copa do Mundo atual com uma vitória sobre o Senegal por 3 a 1, enquanto os Leões do Rio duplo começaram sua campanha com uma derrota para os companheiros de Erling Haaland por 4 a 1.