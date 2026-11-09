O clube saudita Al-Nassr se movimenta antecipadamente para evitar perder uma de suas principais armas ofensivas no aguardado clássico contra o Al-Ahli, depois que novos desdobramentos revelaram uma movimentação excepcional para garantir a chegada do português João Félix a Jedá o mais rápido possível, após o fim de seu compromisso internacional com a seleção de seu país.

De acordo com o jornal saudita "Al-Yaum", a diretoria do Al-Nassr prepara um avião particular para transportar Félix diretamente a Jedá, assim que terminar a partida entre Portugal e País de Gales, em uma iniciativa que visa encurtar sua viagem de volta e lhe dar a chance de chegar a tempo para o confronto contra o Al-Ahli, em vez de esperar até o fim dos procedimentos de viagem e o retorno pelos voos habituais.

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Essa iniciativa surge diante da importância da partida para o Al-Nassr, que não quer ser prejudicado pela ausência de um de seus principais elementos ofensivos, especialmente porque Félix vem apresentando atuações decisivas desde que se juntou à equipe, tornando-se uma das peças nas quais a comissão técnica confia para criar oportunidades e chegar ao gol dos adversários.

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A movimentação também reflete o desejo do clube de lidar da melhor forma possível com a pressão dos compromissos internacionais, principalmente porque o horário da partida entre Portugal e País de Gales coloca a participação do jogador diante do Al-Ahli sob a ameaça do pouco tempo disponível, o que levou o Al-Nassr a buscar uma solução rápida que garanta seu retorno à Arábia Saudita sem atrasos.

Apesar da preparação do avião particular, a chegada de Félix a Jedá não será, por si só, suficiente para definir sua participação, já que a comissão técnica precisará avaliar sua condição física após a partida internacional e a viagem, antes de tomar a decisão final sobre escalá-lo diante do Al-Ahli.

Essas movimentações revelam o tamanho da aposta do Al-Nassr em Félix no clássico, já que a diretoria busca remover o obstáculo logístico ao seu retorno, na esperança de que o jogador esteja presente em um dos confrontos mais importantes da equipe na próxima etapa.