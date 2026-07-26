Apesar de o português Cristiano Ronaldo ter encerrado a sua participação no Mundial de 2026 com três golos, isso não foi suficiente para o colocar entre a elite das estrelas do torneio a nível de desempenho, depois de ter sido superado por vários jogadores árabes que apresentaram níveis notáveis, tanto com as suas seleções como no plano individual.

Ronaldo abandonou as competições do torneio nos oitavos de final após a derrota de Portugal frente à Espanha, tendo participado em 5 jogos, num total de 441 minutos, e marcado 3 golos. Contudo, a quebra do seu nível na fase de grupos diante da Colômbia e da República Democrática do Congo afetou de forma clara a sua avaliação final.

A plataforma "WhoScored", especializada em estatísticas, revelou a sua classificação dos melhores jogadores do Mundial de 2026, que registou a superioridade de seis jogadores árabes sobre o capitão de Portugal, seja através da avaliação técnica ou do impacto que apresentaram com as suas seleções.

O marroquino Achraf Hakimi surgiu à frente dos jogadores árabes, ocupando o 22.º lugar mundial com uma avaliação de 7,46, após ter participado em 6 jogos, nos quais marcou um golo e fez duas assistências, continuando a afirmar o seu estatuto como um dos melhores laterais do mundo.

O guarda-redes da seleção do Egito, Mostafa Chobier, ficou no 28.º lugar mundial com uma avaliação de 7,38, depois de ter realizado um torneio distinto, no qual disputou 5 jogos e defendeu duas grandes penalidades, tornando-se uma das grandes surpresas da competição.

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O capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, ficou também no 48.º lugar mundial com uma avaliação de 7,27, após ter participado em 5 jogos, nos quais marcou um golo e fez duas assistências decisivas, contribuindo de forma direta para a caminhada do Egito.

A lista incluiu ainda o marroquino Azzedine Ounahi, que ocupou o 108.º lugar mundial com uma avaliação de 7,03, depois de ter marcado dois golos em 6 jogos, além de Ismael Saibari, que ficou no 141.º lugar com uma avaliação de 6,96, após ter marcado 3 golos antes de uma lesão pôr fim à sua participação no torneio.

Já o marroquino Nasser Mazraoui ficou no 153.º lugar mundial com uma avaliação de 6,94, a mesma de Ronaldo, mas superou-o graças ao facto de Marrocos ter chegado a uma fase mais avançada do torneio, além de ter participado num maior número de minutos.