Avaí/Kindermann x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela terceira rodada; veja como acompanhar

Avaí/Kindermann e Corinthians se enfrentam na tarde deste sábado (20), às 15h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não terá transmissão ao vivo.

As equipes vivem situações bastante diferentes no Brasileirão feminino. O Avaí/Kindermann está brigando na parte debaixo da tabela, contra o rebaixamento - atualmente a equipe é a 14ª colocada. Já o Timão, com nove vitórias, e apenas uma derrota e um empate, é líder da competição e já garantiu sua vaga na próxima fase da disputa.

Prováveis escalações

Avaí/Kindermann: Catalina Perez; Limpia Fretes, Siméia, Vero Riveros, Tayane; Kamila, Rquelzinha, Luciene Baião; Dani Venturini, Jamel e Annaysa.

Corinthians: Lelê; Kati, Tarciane, Yasmin e Tamires; Luana Bertolucci, Gabi Zanotti e Duda Sampaio (Diany); Jaqueline, Gabi Portilho (Millene) e Vic Albuquerque (Jheniffer).

Desfalques

Avaí/Kindermann

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

A zagueira Giovanna Campiolo, expulsa no clássico contra o Santos na última rodada, terá que cumprir suspensão contra o Kindermann. A atacante Jheniffer, que se lesionou contra o Palmeiras, é dúvida, assim como Gabi Portilho.

Quando é?