Auteri: "Hoje vamos nos encontrar com a direção, comer uma pizza e falar das nossas coisas"

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Ao responder às perguntas dos jornalistas depois do clássico Bari-Foggia, o treinador do Foggia, Gaetano Auteri, comentou a partida em que sua equipe saiu na frente com Del Sole, sofreu três gols em 9 minutos e só diminuiu a diferença nos acréscimos, com Seck.

OS DOIS ERROS. "Também fizemos o jogo com personalidade e qualidade", declarou Auteri. "Mas às vezes deixamos passar o momento de atacar. Quando estava 0 a 1, depois de uma jogada realmente excelente, Touré teve uma chance de gol, mas dominou a bola e praticamente a devolveu para a pequena área. Depois, em um intervalo de 6 minutos, cometemos dois erros: uma desatenção em um escanteio que nem foi cobrado tão bem, porque a bola veio à meia altura, e o segundo gol. Em 6 minutos, o jogo virou, e isso pesa emocionalmente. Mas a equipe continuou fazendo aquelas coisas. Fiquei muito irritado com o terceiro gol, porque, na ânsia de tentar reagir, perdemos o equilíbrio naquela jogada. Esvaziamos o meio-campo enquanto construíamos a jogada, sem ajustar o posicionamento com Gallo, que também foi levado pela afobação".

A TENSÃO. "De modo geral, a tensão não faz bem", prosseguiu o treinador do Foggia. "A tensão não faz bem a um jogador, porque o inibe. Nunca conheci, na minha carreira, jogadores que, sob tensão, conseguissem ser livres, lúcidos e tranquilos nas escolhas. Por isso, precisamos virar a página e nos acalmar. Não peço ajuda a ninguém. Se alguém quiser nos ajudar, alguém que se importe, que nos ajude; estamos aqui por todos, pelo mesmo objetivo. Neste momento, estamos em dificuldade, e isso é um fato, porque, quando analisamos os jogos, eles ficam quase inexplicáveis. Mas tudo tem explicação: o Bari é claramente uma equipe com jogadores de nível individual alto, muito alto, com qualidade técnica e física, leitura de jogo, temperamento e também determinação. Eles não chutaram tantas vezes ao gol, mesmo no segundo tempo, quando tentamos de todas as maneiras. Cedemos três ou quatro escanteios e fizemos uma leitura equivocada de um lance de dois contra um com Secaf, no qual demos um pouco de espaço a eles. Felizmente, depois conseguimos fechar. É um momento assim; a única receita é trabalhar".

A DIREÇÃO. "Estou sempre em contato com os proprietários", continuou o treinador. "Já conversamos ontem. Eles são os primeiros a estar decepcionados, mas nós também estamos, porque não podemos estar contentes. Perdemos o sono por isso. Ainda assim, procuramos manter uma postura serena e consciente, porque, repito, este é um bom grupo, que não merece ser alvo de críticas. São todos ótimos rapazes, pessoas de bem. São rapazes que não têm atitudes maliciosas, então, na minha opinião, vale a pena apoiá-los.

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Estamos em dificuldade, sim, mas não se trata de uma dificuldade teórica: basta pouco para mudar a situação, não é? Se hoje não tivéssemos feito todas as coisas que descrevi, teríamos feito a mesma ótima partida, mas com resultado. Por isso, precisamos de tranquilidade mental, porque isso é fundamental.

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Estou sempre em contato com os proprietários. Agora, amanhã preciso viajar, infelizmente. Digo infelizmente porque teria preferido ficar em Foggia. Aliás, amanhã treinamos de manhã, mas há essa Panchina d'Oro e d'Argento em Coverciano, da qual todos os treinadores devem participar. Então, pego um trem na segunda-feira à noite e volto a Foggia. Também planejamos conversar um pouco sobre as nossas coisas, marcar um encontro. Vi Antonio De Vitto; vamos comer uma pizza juntos. Mas a questão não é comer pizza: vamos tratar de assuntos nossos, que são do nosso interesse. Se alguém quiser encontrar um bode expiatório, há muitos possíveis, mas, na minha opinião, isso causa danos".

APOIAR OS RAPAZES. "Neste momento, estamos em dificuldade e os rapazes precisam de um pouco de apoio", prosseguiu Auteri. "Vamos recebê-lo? Ótimo. Se não recebermos, teremos de seguir por conta própria mesmo assim, porque é normal que seja assim. E, já que eu falava em demonstrar personalidade, dei uma sacudida em Smeraldi, que é um jogador nascido em 2007 e tem qualidade, e ele fez uma partida diferente. Cobrei uma mudança de atitude dele, até duramente, porque chega um momento em que é preciso ser homem, não criança. Ele respondeu: fez uma grande partida, manteve o nível o tempo todo, foi impossível pará-lo na construção das jogadas, sempre preciso e determinado. Fez um grande jogo e voltou a ser o jogador do início da temporada. Espero que todos possamos continuar, mas repito: precisamos de um pouco de tranquilidade. Como eu disse antes, a tensão inibe".