Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Ausência prolongada: definida a data de retorno de Richard Ríos ao Al-Ittihad

R. Rios
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Colômbia
Arábia Saudita

Quando o jogador colombiano volta?

Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do colombiano Richard Ríos, meio-campista do Al-Ittihad, para disputar as partidas da equipe, após a forte lesão que sofreu no período recente.

Ríos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, apenas 8 minutos após o início da partida entre Al-Ittihad e Abha, na sexta-feira, 30 de outubro passado, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Okaz" afirmou que essa forte lesão fará o meio-campista colombiano desfalcar a equipe de Jidá até o mês de janeiro do próximo ano.

Dessa forma, Ríos ficará ausente do Al-Ittihad em diversas partidas importantes no próximo período, com destaque para o clássico contra o vizinho e tradicional rival Al-Ahli, no dia 11 de dezembro próximo.

Próximas partidas
ITT

ITT

Liga dos Campeões da Ásia

23 de nov. de 2026

PAT

PAT

O jogador de 26 anos cumpre atualmente um programa de reabilitação no clube brasileiro Palmeiras, na esperança de voltar aos gramados o mais rápido possível.

Vale lembrar que Ríos chegou ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de verão, vindo do Benfica, de Portugal, por empréstimo até o fim da atual temporada.

Desde sua chegada ao estádio Al-Inma, o meio-campista colombiano disputou 9 partidas pelos "Tigres" em diferentes competições, nas quais marcou um único gol e deu duas assistências.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google