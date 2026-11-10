Ausência prolongada: definida a data de retorno de Richard Ríos ao Al-Ittihad

Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do colombiano Richard Ríos, meio-campista do Al-Ittihad, para disputar as partidas da equipe, após a forte lesão que sofreu no período recente.

Ríos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, apenas 8 minutos após o início da partida entre Al-Ittihad e Abha, na sexta-feira, 30 de outubro passado, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Okaz" afirmou que essa forte lesão fará o meio-campista colombiano desfalcar a equipe de Jidá até o mês de janeiro do próximo ano.

Dessa forma, Ríos ficará ausente do Al-Ittihad em diversas partidas importantes no próximo período, com destaque para o clássico contra o vizinho e tradicional rival Al-Ahli, no dia 11 de dezembro próximo.

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O jogador de 26 anos cumpre atualmente um programa de reabilitação no clube brasileiro Palmeiras, na esperança de voltar aos gramados o mais rápido possível.

Vale lembrar que Ríos chegou ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de verão, vindo do Benfica, de Portugal, por empréstimo até o fim da atual temporada.

Desde sua chegada ao estádio Al-Inma, o meio-campista colombiano disputou 9 partidas pelos "Tigres" em diferentes competições, nas quais marcou um único gol e deu duas assistências.