Ausência de 8 semanas: forte recaída atinge jogador do Barcelona

Shane Kluivert, um dos principais nomes do time B do Barcelona, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixará fora dos gramados por 8 semanas.

O jornal Sport informou que o ponta holandês, de 19 anos, participou da pré-temporada para a nova campanha sob o comando do técnico Hansi Flick, além de ter tido a oportunidade de atuar nesta temporada pela equipe sub-19 na Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis.

O Barcelona divulgou um comunicado médico por meio de suas contas nas redes sociais, no qual anunciou a lesão do ponta holandês e o prazo estimado para sua recuperação.

Shane Kluivert, nascido em 24 de setembro de 2007, e que pertence à mesma geração que inclui Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart, ainda não conseguiu realizar seu sonho de estrear pelo time principal do Barcelona.

Mas ele já chamou a atenção de Flick, graças à sua capacidade de jogar nas três posições do ataque, e também conseguiu firmar-se nas fileiras do Barcelona Atlètic.

Na temporada passada, Kluivert disputou 21 partidas pelo time B do Barcelona, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências, além de ter participado de todos os jogos da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis, até a eliminação da equipe do técnico Pol Planas no play-off, e marcou 3 gols na competição.

Na temporada atual, Shane Kluivert ocupa principalmente a posição de ponta esquerda, mas enfrenta maiores dificuldades para manter seu nível de forma regular.

Seus melhores jogos até agora foram na goleada por 4 a 0 sobre o Peña Sport, quando o jogador holandês marcou dois gols e ainda deu uma assistência para Andrés Ferri em uma cobrança de escanteio.