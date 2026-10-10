Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Manuel Neuer FC Bayerngetty
Traduzido por

Augsburg x Bayern bate recorde: Fellhauer marca o gol mais rápido da história da Bundesliga

Bundesliga

Tarde histórica para Manuel Neuer e de sonho para Robin Fellhauer. O meio-campista do Augsburg gravou seu nome na história do futebol alemão ao marcar o gol mais rápido já registrado na história da Bundesliga durante a partida em casa contra o Bayern de Munique.


O LANCE - O episódio surpreendente aconteceu imediatamente após o apito inicial do Bayern de Munique. No recuo em direção a Manuel Neuer, o experiente goleiro alemão errou a medida do passe, permitindo que Fellhauer interceptasse a bola: o volante do Augsburg não desperdiçou e mandou com frieza para o fundo da rede. A liga alemã confirmou oficialmente o tempo do gol em apenas oito segundos

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google