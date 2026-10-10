Augsburg x Bayern bate recorde: Fellhauer marca o gol mais rápido da história da Bundesliga

Tarde histórica para Manuel Neuer e de sonho para Robin Fellhauer. O meio-campista do Augsburg gravou seu nome na história do futebol alemão ao marcar o gol mais rápido já registrado na história da Bundesliga durante a partida em casa contra o Bayern de Munique.
O LANCE - O episódio surpreendente aconteceu imediatamente após o apito inicial do Bayern de Munique. No recuo em direção a Manuel Neuer, o experiente goleiro alemão errou a medida do passe, permitindo que Fellhauer interceptasse a bola: o volante do Augsburg não desperdiçou e mandou com frieza para o fundo da rede. A liga alemã confirmou oficialmente o tempo do gol em apenas oito segundos